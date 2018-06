Obyvatelia východnej časti Bratislavy sa do centra dostanú rýchlejšie

Na archívnej snímke dopravná situácia na Moste SNP. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) – Obyvatelia východnej časti Bratislavy, teda Vrakune a Podunajských Biskupíc, by mali mať opäť o čosi lepšie, pohodlnejšie a rýchlejšie dopravné spojenie s centrom mesta. Zabezpečiť to má autobusová linka č. 78, ktorá čiastočne zmenila svoju trasu a po novom zachádza k železničnej stanici v Podunajských Biskupiciach. Tam môžu cestujúci prestúpiť na vlaky linky S70, ktoré v rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) zabezpečuje dopravca RegioJet.uviedol pre TASR Martin Žarnovický, koordinátor PR a komunikácie RegioJetu.Vlaky linky S70 sú od apríla zaradené do Integrovaného dopravného systému v rámci Bratislavského kraja, takže v nich platia rovnaké cestovné lístky a električenky ako v MHD. Počas rannej špičky jazdia trikrát za hodinu.Zmena trasy autobusu linky 78 prináša zlepšenie dopravy aj pre cestujúcich z regiónov.podotkol Žarnovický.Za projektom stojí RegioJet spolu s Bratislavskou integrovanou dopravou (BID) a Dopravným podnikom Bratislava (DPB). Ten bude v rannej špičke prevádzkovať autobusovú linku 78 v desaťminútových intervaloch.skonštatoval Zenon Mikle, vedúci marketingu a komunikácie DPB. Poukazuje, že k železničnej stanici Podunajské Biskupice premáva aj autobus linky 70, ktorý obsluhuje celé Podunajské Biskupice.odôvodnil Mikle.Nové dopravné spojenie víta aj BID.podotkla Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID.