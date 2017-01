Obyvatelia židovskej osady Amona majú 48 hodín na vysťahovanie

- Židovskí osadníci hrajú basketbal v židovskej osade Amona, na Západnom brehu 9. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tel Aviv 31. januára (TASR) - Izraelská armáda dnes nariadila obyvateľom židovskej osady Amona, aby do 48 hodín opustili svoje domovy. Amona patrí medzi osady postavené na súkromných palestínskych pozemkoch a bez náležitého úradného povolenia.Príkaz na vysťahovanie osadníkov z Amony prišiel v deň, keď by izraelský najvyšší súd mal zverejniť svoje rozhodnutie, či zámer vlády, ktorá chce obyvateľov Amony presunúť na neďaleké pozemky, je vykonateľný.Izraelský najvyšší súd v roku 2014 nariadil zbúrať najväčšiu nepovolenú židovskú osadu Amona vybudovanú na palestínskych územiach na okupovanom Západnom brehu. Rozhodnutie súdu malo byť vykonané do dvoch rokov a štát mal zabezpečiť osadníkom náhradné ubytovanie.Agentúra DPA dnes napísala, že pozemky, na ktorých stojí Amona, musia byť uvoľnené do 8. februára.Izraelská vláda a osadníci uzavreli v decembri roku 2016 dohodu, že 24 rodín sa dobrovoľne presťahuje na pozemky v bezprostrednej blízkosti Amony, ktoré zrejme nemajú vlastníkov.Následne sa však svojich vlastníckych práv na vytipované pozemky začalo domáhať niekoľko Palestínčanov. Izraelský najvyšší súd preto pozastavil realizáciu dohody medzi vládou a osadníkmi, kým záležitosť nepreverí.Na protest proti plánom na vysťahovanie osadníkov z Amony sa v pondelok v Jeruzaleme konala demonštrácia. Protesty proti vysťahovaniu osadníkov z Amony sa uskutočnili aj v roku 2006, keď pri nich bolo zranených vyše 200 demonštrantov a 50 policajtov. Amona je jednou z najstarších osád na západnom brehu Jordánu.V pondelok izraelská vláda predložila do parlamentu kontroverzný návrh zákona, ktorý má zlegalizovať tisíce obydlí postavených pre izraelských osadníkov na súkromných pozemkoch Palestínčanov v okupovanom Predjordánsku.Zákon nemá platiť pre tie domy osadníkov, ktoré už nariadili súdy vysťahovať. Takýmito prípadmi sú osada Amona a deväť domov v blízkej osade Ofra, kde obyvatelia dostali lehotu na vysťahovanie do 8. februára. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však sľúbil, že v osade Ofra nechá pre nich vybudovať 68 nových bytov.