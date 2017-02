Obyvateľov Gazy trápia záplavy vyvolané silnými dažďami

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Gaza 16. februára (TASR) - Silné dažde spôsobili dnes povodne v palestínskom pásme Gazy. Ulice zaplavila splašková voda, ktorá vyrazila zo zatopeného kanalizačného systému.Najmenej osem rodín muselo kvôli povodniam opustiť svoje domovy.Niektorí obyvatelia sa pokúšali pomocou vedier dostať vodu preč zo svojich príbytkov, avšak márne. Jeden zo svedkov uviedol, že on sám vytiahol svojho syna zsplaškov.Na mieste zasahovali záchranári, ktorí evakuovali ľudí na člnoch. Ďalší obyvatelia sa brodili vodou, ktorá siahala do výšky kolien, a snažili sa dostať do bezpečia.Izrael a Egypt uvalili na palestínske územie blokádu po tom, čo sa tam v roku 2007 ujalo moci militantné palestínske hnutie Hamas. Izolácia spôsobená blokádou a tri vojny medzi Izraelom a Hamasom značne narušili infraštruktúru v pásme Gazy.