Obyvateľov Košíc, Ružomberka a Martina potrápi smog v ovzduší

Martin/Košice 29. januára (TASR) - Na nepriaznivú smogovú situáciu v Košiciach, Ružomberku a Martine upozorňuje verejnosť Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal signál "" - prvý stupeň smogovej situácie, keďže nameral prekročenie prahu koncentrácie častíc dva po sebe nasledujúce dni. Zároveň predpokladá rast koncentrácie prachových častíc v ovzduší. Informoval o tom dnes hovorca SHMÚ Ivan Garčár.V Košiciach, Martine a Ružomberku, ako uviedol SHMÚ, pretrvávajú nepriaznivé podmienky pre rozptyl častíc PM10. Slovensko je stále pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše a podľa meteorologickej prognózy nie je predpoklad výraznejšieho zlepšenia rozptylových podmienok dnes a v pondelok (30.1.). Zlepšenie by malo podľa SHMÚ nastať snežením v utorok 31. januára popoludní, a to pre sever stredného Slovenska, a v stredu 1. februára pre východné Slovensko.Zhoršenú smogovú situáciu môžu pocítiť najmä najcitlivejšie skupiny obyvateľstva, ktorými sú starší ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici, astmatici, najmenšie deti a tehotné ženy.Akútne účinky sa u citlivých osôb môžu prejavovať vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, bolesťami hlavy, kašľom a u astmatikov záchvatmi a príznakmi z dráždenia dýchacích ciest. Pri dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 hrozia chronické účinky. Prejavujú sa zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu a poruchami odolnosti organizmu.Tieto skupiny obyvateľstva by mali v čase smogovej situácie obmedziť pohyb a fyzickú námahu vonku, skrátiť vetranie a nevykonávať aktivity, pri ktorých unikajú do ovzdušia znečisťujúce látky, teda napríklad natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie, voľné spaľovanie.