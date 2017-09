Obžalovaný sýkorovec Ivan C. je na slobode s elektronickým náramkom

Na snímke Ivan C. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Bratislava 22. septembra (TASR) – Obžalovaný člen gangu sýkorovcov Ivan C., prezývaný Vincko, je opäť na slobode. Z policajnej cely sa dostal potom, ako ho probačný a mediačný úradník Okresného súdu Bratislava II opätovne poučil o tom, aké sú podmienky používania monitorovacieho zariadenia na určenie polohy kontrolovanej osoby.Dvakrát neprávoplatne na doživotie odsúdeného Ivana C. zadržala polícia v stredu (20.9.) potom, ako sa vzdialil od GPS zariadenia, ktoré je povinný nosiť pri sebe okrem elektronického náramku. Nepotvrdilo sa pritom podozrenie, že šlo v jeho prípade o pokus utiecť zo Slovenska.Hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak vysvetlil, že obžalovaný si GPS zariadenie zabudol v záhradnej chatke v Devínskej Novej Vsi a nepodal správu o svojom pobyte probačnému úradníkovi. Operačné stredisko Elektronického systému monitoringu osôb (ESMO) to vyhodnotilo ako prevádzkový incident a kontaktovalo políciu. Tá podľa informácie TASR Vincka našla v neďalekom pohostinstve.“ vysvetlil Adamčiak. Monitorovaný je povinný si zariadenie pravidelne nabíjať a pri opustení obydlia ho mať pri sebe.Obžalovaný bol opätovne poučený aj o podmienkach dodržiavania náhrady väzby - zákaze vycestovať do zahraničia.doplnil hovorca bratislavských súdov.Obžalovaný vysokopostavený člen gangu sýkorovcov, dvakrát neprávoplatne odsúdený na doživotie, ktorému vyprší maximálna lehota možnej väzby 25. septembra, predčasne na slobodu ísť nechcel. Proti verdiktu Krajského súdu v Banskej Bystrici podal sťažnosť. Najvyšší súd jej však nevyhovel a 12. septembra rozhodol, že pôjde von. Nariadil pritom jeho kontrolu technickým prostriedkom a súčasne mu zakázal vycestovať do zahraničia.Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici Ivana C., ako aj bossa gangu Róberta L., prezývaného Kýbel, už dvakrát odsúdil na doživotie, najprv v roku 2016 a naposledy v apríli tohto roku. Obaja podali odvolanie a Najvyšší súd SR zakaždým rozsudky zrušil. Trestnú vec obžalovaného Róberta L. a spol. napokon ŠTS odňal a prikázal Krajskému súdu v Banskej Bystrici, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol. Proces sa začne odznova. Termín je stanovený na koniec októbra.Obaja sýkorovci čelia obžalobe, ktorá ich spolu s komplicmi viní zo šiestich vrážd z rokov 1998 a 1999 - Eduarda a Roberta Diničovcov, Romana Deáka, Alojza Házyho, Dalera Hlavačku, Miloša Piliara a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.