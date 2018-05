Ocasek a Pořízková sa rozišli po 28 rokoch manželstva

Na archívnej snímke Ric Ocasek s manželkou Pavlínou Pořízkovou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. mája (TASR) - Americký rockový spevák Ric Ocasek a jeho manželka českého pôvodu, bývalá modelka Pavlína Pořízková, sa po 28 rokoch manželstva odlúčili. Pořízková to oznámila na sociálnej sieti Instagram s tým, že ona a Ocaseknetvoria pár, informovala vo štvrtok agentúra AP.Pořízková (53) a Ocasek (74) sa zoznámili v roku 1984 počas nakrúcania hudobného videoklipu k piesni Drive od skupiny The Cars, ktorej bol Ocasek frontmanom. Pořízková mala vtedy 19 rokov a Ocasek bol ženatý. Zosobášili sa v roku 1989, majú spolu dvoch synov - Jonathana (*1993) a Olivera (*1998).Ocaseka ako člena The Cars uviedli v apríli do Rokenrolovej siene slávy. S touto skupinou nahral sedem štúdiových albumov, rovnaký počet ich vytvoril i ako sólový interpret. Pořízková, rodáčka z Prostějova, žije na Západe od svojich detských rokov. Je držiteľkou švédskeho, ako aj amerického občianstva.