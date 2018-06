Ocean Infinity bude pátrať po malajzijskom boeingu ešte zopár dní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 1. júna (TASR) - Pátranie po lietadle linky 370 spoločnosti Malaysia Airlines, stratenom v roku 2014, sa neskončilo, ale bude pokračovať ešte". Uviedol to vo štvrtok večer hovorca súkromnej americkej spoločnosti Ocean Infinity Mark Antelme, ktorého v piatok citovala agentúra DPA.Pátranie po stroji sa oficiálne skončilo v utorok po tom, ako sa Ocean Infinity, ktorá po troskách znovu pátrala od januára, nepodarilo lietadlo lokalizovať. Celkovo bola prehľadaná zóna v Indickom oceáne s rozlohou 120.000 kilometrov štvorcových, nenašli sa v nej však nijaké trosky lietadla ani iné stopy.Antelme však povedal, že napriek ukončeniu oficiálneho pátrania do severnej časti oblasti momentálne smeruje loď ich spoločnosti, kde čínska hliadkovacia loď krátko po tom, ako sa lietadlo v marci 2014 stratilo, detegovala počas prieskumu signál.Spoločnosť Ocean Infinity sa podľa Antelmeho domnieva, že šlo o čiernu skrinku z havarovaného letu MH370. Hovorca zároveň potvrdil ukončenie dohody spoločnosti o obnovení pátrania po Boeingu 777, ktorú podpísala s malajzijskou vládou.Malajzijská vláda začiatkom tohto roku sľúbila americkej spoločnosti do 70 miliónov dolárov, ak do troch mesiacov nájde vrak alebo čierne skrinky z havarovaného letu MH370. Finančná odmena mala byť vyplatená len v prípade úspešnej lokalizácie lietadla, pričom konečná suma sa mala odvíjať od veľkosti preskúmaného územia.Malajzijský minister dopravy Loke Siew Fook v stredu povedal, že finálna správa o pátraní po lietadle by mala byť zverejnená v júli.Lietadlo typu Boeing 777-200ER s 239 osobami na palube zmizlo 8. marca 2014 za dodnes neobjasnených okolností počas letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Vyšetrovatelia tvrdia, že lietadlo linky MH370 sa po strate kontaktu nad Juhočínskym morom otočilo a zamierilo do odľahlých oblastí Indického oceánu. Jeho osud patrí medzi najväčšie záhady v dejinách civilného letectva.