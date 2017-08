Ocenení darcovia krvi budú cestovať partizánskou MHD so zľavou

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Partizánske 23. augusta (TASR) - Ocenení viacnásobní darcovia krvi budú za mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Partizánskom platiť menej. Držitelia zlatej Janského plakety budú mať zľavu z cestovného vo výške 0,20 eura, darcovia s diamantovou Janského plaketou a Kňazovického medailou budú cestovať bezplatne.povedal primátor Jozef Božik.Od 1. septembra tohto roka tak podľa neho držitelia diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily budú jazdiť úplne zadarmo, v prípade zlatej Janského plakety bude sadzba 17 centov za jazdu mestskou hromadnou dopravou.V Partizánskom registrujú troch držiteľov Kňazovického medaily a 42 držiteľov zlatej a 11 diamantovej Janského plakety. Tržby pri platení plného cestovného cez dopravnú kartu pre 56 držiteľov týchto kariet odhadlo mesto na 2072 eur, po uplatnení zliav by dosiahli výšku 756 eur. Celkové straty v MHD mesto teda odhadlo na 1316 eur, o túto čiastku navýši príspevok do MHD.Plný cestovný lístok zakúpený cez dopravnú kartu stojí 0,37 eura. Zľavnené cestovné si nebudú môcť cestujúci uplatniť v hotovosti. Novú tarifu MHD aj so zľavami pre darcov krvi schválili na svojom rokovaní v utorok (22.8.) partizánski mestskí poslanci.