Ocenenie Najzamestnávateľ 2016 pre Grand Hotel Kempinski High Tatras

Štrbské Pleso 30. januára (OTS) - Grand Hotel Kempinski High Tatras získal v ankete Najzamestnávateľ 2016 prvé miesto v kategórii Cestovných ruch, gastro, hotelierstvo. V hlasovaní prostredníctvom portálu Profesia.sk o tom rozhodla široká verejnosť.komentovala výsledky ankety Kathrin Noll, generálna manažérka Grand Hotela Kempinski vo Vysokých Tatrách. V rebríčku zostavenom podľa odvetviasa Grand Hotel Kempinski vo Vysokých Tatrách umiestnil na prvom mieste. Na ďalších dvoch priečkach sa umiestnili spoločnosti Tatry Mountain Resorts, a.s. a Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.hovorí o prístupe k zamestnancom Kathrin Noll a dodáva, žeGrand Hotel Kempinski High Tatras patrí medzi hotely, ktoré manažuje spoločnosť Best Hotel Properties, a.s. Podľa HR manažérky hotela Dany Povýšilovej už dlhodobo spolupracujú so školami na Slovensku a podporujú žiakov v štúdiu a v praxi.hovorí Dana Povýšilová.V piatom ročníku ankety Najzamestnávateľ hlasovalo celkovo vyše 14 tisíc respondentov, bol to nárast oproti minulému roku, kedy hlasujúcich bolo vyše 10 tisíc. V predchádzajúcich ročníkoch boli vyhlasovaní aj absolútni víťazi ankety, ale kvôli ťažkej situácii na trhu práce organizátori rozhodli, že tento rok sa výhercovia jednotlivých kategórií stávajú aj absolútnymi víťazmi. Prihlásených bolo celkovo 133 spoločností, podľa pravidiel sa mohla zapojiť akákoľvek so sídlom na Slovensku. Na základe vyplneného dotazníka jej bolo pridelené bodové skóre a odborná desaťčlenná porota rozhodovala o výbere približne desiatich spoločností v jednotlivých kategóriách. Následne verejnosť hlasovala online a ľudia v dotazníku vypĺňali dôvody, pre ktoré považovali danú firmu za „NAJ“ a mali možnosť pridať aj vlastný komentár.