Ocenili najkrajšiu poštovú známku. Pozrite sa, ako vyzerá

Slovenská pošta získala v tomto roku rekordný počet ocenení. Úspešná bola aj na filatelistických súťažiach v zahraničí.BRATISLAVA 25. decembra (WebNoviny.sk) - Ocenenie za najlepšiu známku a cenu za najkrajšiu známku roku 2016 získala poštová známka Umenie: Maria Bartuszová, ktorej autorom grafického dizajnu je akademický maliar Vladislav Rostoka a autorom rytiny akademický maliar Rudolf Cigánik. Ako agentúru SITA informovala Silvia Turnerová zo Slovenskej pošty, táto známka predstavuje významný prínos do grafického dizajnu slovenských poštových známok, ktoré v prípade emisného radu Umenie vychádzali v nezmenenej podobe viac ako 50 rokov.Známka Umenie: Maria Bartuszová, získala aj cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpáda Érseka za Najkrajšiu známku roka. Za najlepší výtvarný návrh poštovej známky ocenil Érsek Ľubicu Segečovú za emisiu Osobnosti: František Dibarbora a v kategórii najlepšia rytina poštovej známky si ocenenie prevzal František Horniak za rytinu poštovej známky 450. výročie narodenia Jána Jessenia.Za dlhoročnú vydavateľskú činnosť odovzdal predseda Zväzu slovenských filatelistov Miroslav Ňaršík zlatý čestný odznak Ottovi Pisztoňovi a Milanovi Revilákovi. Predseda zväzu Ňaršík odovzdal aj ďakovné listy ministrovi dopravy a zástupcovi Slovenskej pošty, členovi predstavenstva Petrovi Kapustovi za podporu filatelie na Slovensku.Deň poštovej známky a filatelie je tradičným sviatkom filatelie, ktorým si Slovenská pošta symbolicky pripomína vydanie prvej česko-slovenskej známky od Alfonsa Muchuemitovanej 18. decembra 1918. Pravidelne každý rok od vzniku samostatnej SR je tento sviatok spojený najmä s udeľovaním cien umelcom za najkrajšie návrhy poštových známok, ktoré Slovenská pošta organizuje v spolupráci s ministerstvom dopravy a Zväzom slovenských filatelistov. V tomto roku sa slávnostné odovzdávanie cien konalo 15. decembra v reprezentačných priestoroch Hlavnej pošty na bratislavskom Námestí SNP.Súčasťou podujatia bola aj výstava ocenení, ktoré Slovenská pošta získala v roku 2016 v rekordnom počte. V prvom rade je to 1. miesto na svetovej filatelistickej výstave World Stamp Show 2016 v New Yorku v triede Svetovej poštovej únie určenej pre poštových operátorov, ktorú možno označiť za majstrovstvá sveta pôšt vo filatelii.informovala Turnerová s tým, že kniha bola vysoko hodnotená aj na Slovensku, pretože získala Cenu Ministerstva kultúry SR za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska za rok 2015.Ďalšie úspechy Slovenská pošta dosiahla aj na medzinárodných súťažiach o najkrajšie známky sveta. Emisia Umenie: Alfons Mucha v ryteckom prevedení Františka Horniaka sa umiestnila na piatom mieste v rebríčku TOP 10 najkrajších známok sveta v súťaži Grand prix de l´exposition WIPA vo Viedni, pričom táto známka získala ocenenie Najlepšie vytlačená známka sveta v súťaži The 12th China Annual Best Foreign Stamp Poll konanej v Pekingu.V tejto súťaži Slovenská pošta získala ešte ocenenie Najlepší dizajn hárčeka za poštovú známku 550. výročie založenia Academie Istropolitany, ktorej autorom je Dušan Kállay a autorom rytiny František Horniak.