Ocenili najlepších slovenských golfistov roka 2016

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prehľad víťazov jednotlivých kategórií:



Túra olympijských nádejí:



Kategória A chlapcov do 16 rokov Jakub Kokavec.



Kategória B dievčat do 16 rokov Linda Ilavská.



Kategória C chlapcov do 14 rokov Samuel Husárik.



Kategória D dievčat do 14 rokov Antónia Zacharovská.



Kategória E chlapcov do 12 rokov Tobias Munk.



Kategória F dievčat do 12 rokov Dominika Bobríková.







Víťazi jednotlivých vekových kategórií Hráč/hráčka roka:



U12 chlapci Tobias Munk



U12 dievčatá Dominika Bobríková



U14 chlapci Lukáš Gabura



U14 dievčatá Antónia Zacharovská



U16 chlapci Pavol Mach



U16 dievčatá Katarína Drocárová



U18 chlapci Matej Zeman



U18 dievčatá Lea Klimentová



U21 dievčatáNatália Hečková



U21 chlapci Michal Brezovský



KPMG Challenge trophy: Michal Brezovský



Hráč roka: Michal Brezovský



Hráčka roka: Natália Hečková



Hráč roka Mid-Age: Maroš Ďurík



Hráčka roka Mid-Age: Lucia Blažíčková



Hráč roka senior: Michal Žeňuch



Profesionál roka: Juraj Zvarík



Výsledok roka individual: Jakub Hrinda



Výsledok roka tím: Matej Čerman, Pavol Mach, Lukáš Zušťák, Sebastian Vida, Richard Oles, Matej Zeman



Prínos pre slovenský golf: laureát Michal Štefík

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. februára (TASR) – Slovenská golfová asociácia (SKGA) v sobotu už po šiestykrát ocenila najlepších golfistov.Najúspešnejším hráčom sa stal Michal Brezovský, ktorý zvíťazil až v troch kategóriách – Hráč roka 2016, Golfista roka do 21 rokov a KPMG Challenge. Spomedzi žien získala hlavnú cenu Hráčka roka 2016 Natália Hečková, ktorá sa tiež tešila z víťazstva v kategórii do 21 rokov.