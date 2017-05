Ocenili najlepšie snímky festivalu Ekotopfilm - Envirofilm 2017

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. mája (TASR) – Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm 2017, ktorý prebieha od pondelka (22.5.) v Banskej Bystrici a Bratislave, dnes vrcholí. V bratislavskom Primaciálnom paláci popoludní odovzdali ceny 19 víťazným filmom festivalu a udelili jedno čestné uznanie, ktoré určila medzinárodná porota. Tá počas týchto dní zhliadla a vyhodnotila 115 súťažných programov z celého sveta. Medzi ocenenými je aj slovenský film režiséra Erika Baláža s názvom Život v oblakoch, ktorý približuje zvieratá v najvyšších polohách Vysokých Tatier.Podľa generálneho riaditeľa festivalu Petra Límu je potrebné naďalej témy z environmentálnej oblasti popularizovať. Na jednej strane ho teší, že sa o festival začínajú vo väčšej miere zaujímať aj mladí ľudia, na druhej strane zdôrazňuje aj skepsu mnohých odborníkov.skonštatoval Lím. Preto je podľa neho potrebné popularizovať dané témy, teda napríklad, v akom životnom prostredí žijeme. Poukazuje pritom na výsledky výskumov z viacerých krajín, vrátane Slovenska, v ktorých sa na popredných priečkach umiestnili životné podmienky ako príjem, bývanie či bezpečnosť a samotné životné prostredie je až okolo ôsmeho miesta. Zároveň ale pozitívne hodnotí neustále narastajúcu kvalitu filmov.Grand Prix – Cena vlády SR patrí kanadskému filmu s názvom Dojedz to: Príbeh o plytvaní jedlom. Ceny v hlavných kategóriách si odnášajú dva nemecké filmy, a to Železná džungľa – Návrat prírody do Porúria a Chrobáky – malí superhrdinovia prírody. Rovnako dve ceny poputujú aj do Veľkej Británie za filmy Chránime našu Zem a Spomaľovanie rýchlej módy. Ocenenie si odniesol aj holandský Muž, ktorý chcel zmeniť svet, americký film s názvom Myslieť ako vedec: Gorongosa a mexická snímka Tabakoví ľudia. Medzinárodná porota udelila aj desať špeciálnych cien. Tie okrem slovenskej snímky Život v oblakoch získalo ďalších deväť filmov - z USA, Kanady, Izraela, Švédska, Dánska, Španielska a Nemecka. Okrem toho si kanadský film Medzi dvoma svetmi odniesol z festivalu čestné uznanie.Význam Ekotopfilm – Envirofilm 2017 ocenil aj minister životného prostredia László Sólymos. Upozornil, že životné prostredie je len jedno a mali by sme sa oň patrične starať. Pri príležitosti festivalu ocenil nielen tvorcov filmov, ale aj tých, ktorí každodenne prispievajú k lepšiemu a čistejšiemu rozvoju, ktorý prírodu neničí, ale naopak, "ide s ňou ruka v ruke".Do tohtoročného festivalu sa prihlásilo približne 1200 dokumentárnych filmov z 30 krajín sveta zameraných na témy ekológie, vedy, nových technológií, ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Motto tohto roka znie: Na konci evolúcie nie je krása. Do súťaže vybrala medzinárodná porota 115 dokumentárnych snímok apelujúcich na problémy, s ktorými bojuje naša planéta. Súčasťou festivalu boli okrem samotných filmov aj rôzne tematické prezentácie, workshopy či diskusie. Vystúpilo viacero ekologických odborníkov. Medzi nimi aj Polly Higgins, uznávaná medzinárodná právnička, ktorej jediným klientom je Zem. Tá sa v rámci svojej práce snaží presadiť Zákon o ekocíde, ktorý má za cieľ trestať za zločiny spáchané na prírode a ekosystéme. Výber filmov a diskusií však pokračuje prostredníctvom festivalovej tour, s ktorou plánujú organizátori navštíviť takmer 50 slovenských miest.Medzinárodný filmový festival je najstarším filmovým festivalom s environmentálnou tematikou na svete. Na území bývalého Československa sa Ekotopfilm po prvý raz uskutočnil v roku 1974.