Ocenili najlepšie tímy i jednotlivcov kampane Do práce na bicykli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Martin 17. júna (TASR) - Viac ako šesť stoviek účastníkov v 190 tímoch jazdili v Martine počas mája do práce na bicykli. V rámci piateho ročníka rovnomennej kampane metropola Turca obsadila prvé miesto, najlepšie martinské tímy i jednotlivcov ocenili v nedeľu pri štarte podujatia Martinský bicyklový deň. Informovala TASR vedúca referátu komunikácie a kultúry Mestského úradu v Martine Michaela Černeková.Počas mája v rámci súťaže najazdilo 190 tímov spolu 104.373,49 kilometra a ušetrili tak 27,8 tony nevyprodukovaného CO2. Za každého Martinčana tak cyklisti prešli takmer 1,9 kilometra.skonštatovala vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Mestského úradu v Martine Ivana Bobrovská.Je to podľa nej úžasný výsledok, ktorý zaväzuje a motivuje zároveň, lebo do práce bicyklujú účastníci nielen preto, aby usporili nejaké peniaze, ale i životné prostredie a prospeli mestu i sami sebe.priblížila.Najviac kilometrov najazdil v mesiaci máj tím Ministerstva obrany 1037, a to 3638 km, najlepším jednotlivcom bol obhajca prvenstva z minulého roku Miroslav Egri s 1218 kilometrami. Najlepším tímom v počte jázd absolvovaných na bicykli boli tímy Medické včely 40 a 31, a to zhodne s 216 jazdami.Víťazov ocenili pri štarte podujatia Martinský bicyklový deň, ktorý pripravila Turčianska bicyklová skupina (TBS) JUS a mesto Martin. Práve cyklisti z JUS-u si tento rok pripomínajú 20. výročie založenia skupiny a pri tejto príležitosti pripravili i špeciálnu pieseň pod názvom Skleníkové plyny nech vyrábajú iní.priblížil predseda TBS JUS Dušan Kubička.V pesničke sa podľa neho spomína, že TBS JUS má už 20 rokov, že cyklisti sú tí, ktorí neznečisťujú životné prostredie a chcú, aby ich bolo čo najviac.doplnil.Najbližším a možno najväčším projektom v histórii mesta v Martine bude moderná cyklotrasa spájajúca Martin a Vrútky, s osvetlením, lávkami či novým mostom, s ktorej výstavbou by sa malo začať ešte v tomto roku, avizoval Kubička.