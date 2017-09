Oceňovaný ilustrátor Dušan Kállay má v Bratislave výstavu

Výtvarník Dušan Kállay Foto: TASR/Miroslava Cibulková Foto: TASR/Miroslava Cibulková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. septembra (TASR) – Výber z ilustrátorskej tvorby maliara Dušana Kállaya z obdobia rokov 1978-2011 je v bratislavskej galérii Toto. Výstava s názvom Ilustrátor potrvá do 1. decembra.Najstaršie obrazy sú z knihy Pavla Dobšinského Slovenské rozprávky. Na stenách sa striedajú diela z ďalších kníh vydaných našimi a zahraničnými vydavateľstvami doplnené dvoma leptami Videnie proroka Daniela. Expozíciu spestruje vo vitríne vyše 10 kníh s Kállayovými ilustráciami.na štvrtkovej (14.9.) vernisáži konštatovala kurátorka výstavy Ida Želivská.Dušan Kállay (1948) v rodnej Bratislave študoval na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u Vincenta Hložníka a na oddelení figurálnej kompozície a krajinomaľby u Jána Želibského. Od roku 1990 pôsobí ako profesor na VŠVU, kde vedie Ateliér voľnej grafiky a ilustrácie. Organizoval a viedol medzinárodné workshopy a prednášky vo Viedni, v Koldingu, Trieri, Macerate, Aténach, vo Vroclave, v Katoviciach, Tokiu či Tchaj-peji. Aj na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) viedol workshop pre zahraničných ilustrátorov, viackrát bol členom jeho medzinárodnej poroty, tiež na Bienále grafiky v Brne, na Bologna Book Fair a iných medzinárodných podujatiach.Venuje sa voľnej grafike, maľbe, knižnej ilustrácii, tvorbe ex libris, poštových známok, plagátov a animovanému filmu. Ilustroval vyše 90 kníh. Za tvorbu získal množstvo ocenení doma a v zahraničí. Medzi nimi za knihu Lewisa Carola Alica v krajine zázrakov má ilustrátorského Oscara – Cenu Hansa Christiana Andersena aj Cenu Grolier klubu, najstaršej a najväčšej bibliofilskej spoločnosti v New Yorku, ktorá slovenské vydanie tejto knihy vyhlásila za najkrajšie na svete. Minulý týždeň si na BIB ako prvý prevzal Cenu Poštovej banky, ktorú začínajú udeľovať žijúcemu slovenskému ilustrátorovi za originálny a mimoriadny prínos do ilustračnej tvorby.