Oceňovaný ilustrátor Igor Piačka má výstavu v bratislavských Vajnoroch

Igor Piačka

Bratislava 5. septembra (TASR) – Výstava s názvom Igor Piačka – Príbehy (ilustrácie) v galérii Typo&Ars v bratislavských Vajnoroch je prvým otvoreným sprievodným podujatím začínajúceho svetového sviatku knižnej ilustrácie pre deti - Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2017.Podľa kurátorky výstavy Viery Anoškinovej charakteristickým znakom Piačkovej tvorby je dokonale prepracovaná kresba doplnená expresívnou farebnosťou. Zo všetkých ilustrácií cítiť silný emotívny náboj, postavy prejavujú svoje emócie bez príkras tak, ako je to aj v skutočnom živote. Rád využíva predovšetkým figurálne motívy. Ženská alebo mužská figúra je pre neho stále inšpirujúca svojou dokonalosťou.hodnotí ho Anoškinová.Potvrdzuje to výber z Piačkových ilustrácií. Za ne v knihe Príbehy dračích cisárov – Mýty starej Číny získal Cenu detskej poroty na BIB v roku 1993. Autor v obrázkoch vytvoril udivujúco prirodzené prostredie obývané nádhernými aj odpudivými postavami. Tie sú schopné posilňovať nálady a pocity, ktoré si čitateľa mýtov podmaňujú. V ich tvárach vidno vznešenosť, sústredenie, odhodlanie, lásku, očakávanie, múdrosť, nenávisť, podlosť, šibalstvo, bolesť, hnev, zlobu. Táto škála charakterov sa rozvinie pred vnímavým pozorovateľom, aby posilnila zážitok z uvedenej knihy. Podobné postrehy nám poskytnú ilustrácie ku knihe Tisíc a jedna noc. Senzuálny zážitok z videných obrazov aj tu uspokojí svojou citlivosťou a bohatosťou senzitívneho pozorovateľa. Piačka sa zúčastnil na projekte Biblia a ilustrácie ku Knihe kníh sa stali jeho využitou príležitosťou nanovo zľudštiť mramorovo majestátne postavy biblie.Igor Piačka sa narodil v Třebíči (1962). V Bratislave študoval v rokoch 1983-1989 odbor voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Albína Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU). Absolvoval študijný pobyt v Royal Academy of Fine Arts v belgickom Bruseli (1987–1988). Bol odborný asistent na VŠVU, kde viedol kurz figurálnej kresby na katedre grafiky (1990–2003). Odvtedy pôsobí ako voľný umelec. Venuje sa maľbe, grafike, kresbe, známkovej tvorbe, ex libris a knižným ilustráciám.Za sebou má viac ako 100 autorských a dvojnásobný počet kolektívnych výstav po celom svete. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, tvorbe ex libris, knižných ilustrácií a návrhom poštových známok. Získal Cenu Martina Benku (1990), Cenu Ministerstva kultúry SR za bibliofíliu Cesta je prach (2005), za ilustrácie ku knihe H. CH. Andersena Tisíc a jedna noc (2012) i za bibliofíliu AB 80 (2016). Tiež Cenu Ľudovíta Fullu za ilustráciu (2007) a ďalšie, celkovo viac ako 40 domácich a medzinárodných ocenení (Čína, Japonsko, Kanada, Srbsko). Svojou tvorbou je zastúpený v mnohých domácich i zahraničných galériách, múzeách a súkromných zbierkach.Výstava potrvá do 19. novembra.