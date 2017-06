Ochrana Dunajských luhov pomáha zvieratám k návratu do prírody

Korytnačka močiarna, ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava/Orth an der Donau 16. júna (TASR) – Lužné lesy tvoria rezervu pitnej vody, svojím koreňovým systémom spomaľujú záplavové vlny a podzemné vody čistia. Tam, kde je veľa vody, je aj veľa vegetácie a kyslíka. Preto majú práve tieto oblasti svoje opodstatnenie a potrebujú ochranu. Pre TASR to povedala biologička Katarína Zlochová.Lužné lesy sa rozprestierajú aj medzi mestami Viedeň a Bratislava, pozdĺž rieky Dunaj. Toto územie bolo v roku 1996 vyhlásené za národný park, čím získalo medzinárodnú ochranu.Národný park Dunajské luhy má rozlohu 9300 hektárov z čoho 65 percent tvoria práve lužné lesy.povedala Zlochová.Prebudovaním brehov do pôvodného stavu vznikajú prirodzené plytké pobrežné zóny a rozširovanie vodných tokov prispieva k rozvoju vzácnych druhov zvierat, ako sú napríklad korytnačka riečna alebo orliak morský.dodala.V chránenej oblasti Národného parku Donau-Auen sa príroda rozvíja bez hospodárskych zásahov človeka. Najrozsiahlejšie územie lužného lesa sa rozkladá v okolí obce Orth an der Donau, kde od roku 2005 slúži pôvodný stredoveký hrad ako návštevnícke centrum. Jeho cieľom je vytvoriť stredisko environmentálneho vzdelávania.povedal Igor Stahl z Návštevníckeho centra Donau-Auen.Zámocký ostrov v prírodnom areáli návštevníckeho centra v Orthe ponúka priamy pohľad do života Dunajských luhov, kde sa dajú zblízka pozorovať typické druhy zvierat žijúcich v mokradiach, ako sú korytnačky močiarne alebo hady. Pod vodnou hladinou mŕtveho ramena Dunaja je vybudovaná pozorovateľňa. Pracovníci centra sa podieľajú na ochrane oblasti.Zlochová vysvetlila, že k správnej ochrane Dunajských luhov pomáha snaha o zaistenie priechodnosti koridoru medzi Alpami a Karpatmi, ktorý je migračnou cestou pre živočíchov.povedala. Odstránením bariér sa v Rakúsku snažia umožniť živočíchom, ktorí nemôžu migrovať, aby sa vrátili do svojich prirodzených oblastí. Ide najmä o väčšie zvieratá, akými sú rysy alebo medvede.