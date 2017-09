Ochrana vládnej štvrte vo Viedni sa zvýši, vyrastie tam múr

Viedeň, ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 4. septembra (TASR) - Rakúsko sa rozhodlo v reakcii na útoky motorovými vozidlami vo viacerých európskych štátoch zvýšiť ochranu vládnej štvrte vo Viedni vybudovaním nižšieho betónového múru. Práce na ňom by sa mali ukončiť v priebehu jesene, uviedol dnes v rakúskej metropole hovorca tamojšieho rezortu vnútra.Ochranný val pred Úradom spolkového kancelára a Kanceláriou prezidenta republiky bude mať šírku 100 a výšku 80 centimetrov. To by malo zabrániť motorovými vozidlám, aby prenikli do tejto lokality. Doteraz bol prístup do oblasti až na vybrané sviatočné dni a osobitné príležitosti možný neobmedzene.