Ochrana vody na Slovensku má byť silnejšia, navrhuje L. Sólymos

Na snímke minister životného prostredia SR László Sólymos. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Ochrana vody na Slovensku sa má výrazne posilniť. Ministerstvo životného prostredia SR si to sľubuje od zmien vo vodnom zákone a v zákone o vodovodoch a kanalizáciách, o ktorých v úvode tretieho rokovacieho dňa 26. schôdze NR SR diskutujú poslanci.Vynovený vodný zákon prináša zákaz plavidiel so spaľovacím motorom v najprísnejších ochranných pásmach vodárenských zdrojov, jasnejší postup pri posudzovaní vodných elektrární aj prísnejšie pravidlá pri nakladaní s odpadovými vodami.povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Zmeny majú vychádzať z doterajších skúseností pri uplatňovaní legislatívy na ochranu vody.Nové pravidlá majú preto platiť pre plavidlá so spaľovacím motorom. Tie budú mať zakázanú plavbu, kotvenie či státie v najprísnejšom I. a II. stupni ochranných pásiem vodárenských zdrojov. V III. stupni ochranných pásiem vodárenských zdrojov sa zakazuje plavba s dvojtaktnými motormi, ktoré majú napríklad vodné skútre.Novela vodného zákona sa zaoberá aj posudzovaním stavieb spojených s vodným tokom, najmä protipovodňových opatrení, vodných elektrární, prístavov či mostov. Stavby totiž môžu spôsobiť zhoršenie stavu útvaru podzemnej aj povrchovej vody. Celý postup posudzovania bude preto podliehať režimu správneho poriadku. V praxi to podľa envirorezortu prinesie jasnejšie pravidlá pri posudzovaní diel. Okrem posudzovania vplyvov na životné prostredie bude samostatné konanie za spoluúčasti Výskumného ústavu vodného hospodárstva a verejnosti.Legislatíva zavádza aj účinnejšie kontroly v oblasti odpadových vôd. Ich zneškodňovanie má byť pod väčším drobnohľadom. Má sa tak reagovať na situáciu, keď odpadové vody zo žúmp predstavujú riziko pre životné prostredie a ochranu vody. Vlastníci nehnuteľností so žumpami musia aj v súčasnosti zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd, no po novom budú musieť na požiadanie obce alebo príslušného okresného úradu predložiť doklad o zneškodnení.