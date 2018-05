Ochranári upozorňujú, že pálenie porastov je nebezpečné a protizákonné

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. mája (TASR) - Pri jarnej údržbe pozemku sa niektorí ľudia rozhodnú zbaviť suchej trávy vypaľovaním. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR však na svojej stránke upozorňuje, že takéto konanie je protizákonné a navyše škodí prírode. Podľa údajov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Brezne je práve vypaľovanie porastov a zakladanie ohňov v prírode najčastejšou príčinou vzniku požiarov v prírodnom prostredí.opisujú na stránke ŠOP ochranári zo Správy Národného parku Nízke Tatry.Okrem toho sa pri požiari ničia vývojové štádiá hmyzu pod povrchom pôdy a korene plytko koreniacich rastlín. Zničením drobných živočíchov prichádzajú o potravu aj väčšie zvieratá. Nebezpečný je aj dym.upozorňuje ŠOP.Za založenie požiaru hrozí fyzickým osobám pokuta do výšky 331 eur, právnickým až do 16.596 eur. Keď požiar spôsobí veľkú škodu, občanom, ktorí ho založili, hrozí trestné stíhanie. Zakázané je aj spaľovať odpad zo záhrad a polí (lístie, tráva, konáre, zvyšky úrody, iný bioodpad). Porušenie tohto zákona môže občana stáť 166 eur, právnickú osobu 16.596 eur.Odpadu sa podľa ochranárov dá jednoducho zbaviť legálnym spôsobom - kompostovaním v súkromnom alebo obecnom kompostovisku, prípadne vhodením do kontajnera určeného na zber biologického odpadu.