Ochrancovia práv pacientov vidia rozpočte zmeškanú príležitosť

Ilustračná snímka Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) – Pacienti si netrúfajú odhadnúť, či budú navýšené zdroje pre zdravotníctvo v budúcom roku stačiť. Za medziročné navýšenie výdavkov sú však radi.V navrhovanom štátnom rozpočte na rok 2018 vidia zmeškanú príležitosť.povedala pre TASR Mária Lévyová, šéfka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP).Štát by mal podľa nej dlhodobo prehodnotiť svoju výšku príspevku za poistencov štátu. AOPP ju označuje za veľmi nízku, navrhuje ju stanoviť aspoň na päť percent z vymeriavacieho základu.uviedla Lévyová. Do zdravotníctva sa peniaze dodatočne nalejú aj posledné mesiace v tomto roku.Štát by sa mal podľa AOPP uberať cestou zavádzania kvalitatívnych parametrov, na ktoré by zvyšovanie zdrojov naviazal.dodala Lévyová.Do zdravotníctva by malo ísť medziročne o vyše 2,7 percenta viac zdrojov, vyplýva z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018. Ten síce proti schválenému rozpočtu hovorí o raste 7,7 percenta, keďže však do sektora prišlo viac peňazí, než sa počítalo, rast bude reálne menší.Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) považuje návrh rozpočtu za postačujúci. Celkové príjmy v zdravotníctve na rok 2018 sa predpokladajú vo výške 4,8 miliardy eur. Podľa Druckera by nemuselo byť potrebné ani dofinancovanie, tak ako tomu bolo tento rok či vlani.Viac peňazí treba podľa Druckera napríklad pre plánované preplácanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, nové fungovanie urgentov v nemocniciach či potrebu dofinancovania ambulantného sektora.