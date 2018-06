Ochrane vtáčích území má pomôcť sedem nových programov starostlivosti

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júna (TASR) - Ochrana viacerých ohrozených vtáčích druhov sa má zlepšiť. Envirorezort minulý týždeň predložil do medzirezortného pripomienkového konania programy starostlivosti o sedem chránených vtáčích území (CHVÚ). Tie predstavujú súbor konkrétnych opatrení, ktoré majú za cieľ uchovať vzácne druhy v lokalitách Dolné Považie, Poiplie, Ondavská rovina, Košická kotlina, Parížske močiare, Ostrovné lúky a Dubnické štrkovisko. Za 30 rokov si vyžiadajú asi 5,5 milióna eur, takmer 80 percent majú pokryť eurofondy.Program starostlivosti pri každom vzácnom vtáčom druhu podľa envirorezortu predstavuje súbor opatreníMedzi nimi možno nájsť úplný zákaz používania pesticídov pri hniezdiskách, vylúčenie ťažby štrku pri vodných druhoch, až po zákaz zásahov do drevín. Z nových programov si najviac zdrojov vyžiada financovanie opatrení v CHVÚ Dolné Považie - asi 1,4 milióna eur.vysvetlil pre TASR hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák. Na príprave programov starostlivosti sa podieľajú aj ornitológovia z tretieho sektora. Okrem toho sa prerokovávajú s obcami, vlastníkmi, užívateľmi pozemkov, orgánmi štátnej správy a inými subjektmi.Vypracovaním týchto programov, spravidla na 30 rokov, Slovensko napĺňa svoje záväzky voči EÚ, ktoré mu vyplývajú z medzinárodných zmlúv v oblasti ochrany prírody. Celkovo sa Slovensko zaviazalo vyhlásiť 41 chránených vtáčích území, ktoré sú zaradené do európskej sústavy chránených území Natura 2000.V minulosti už bol schválený Program starostlivosti o CHVÚ Horná Orava, Dolné Pohronie, Kráľová, Sĺňava, Špačinsko-nižnianske polia a Veľkoblahovské rybníky.