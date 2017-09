Ochranný limit na doplatky sa má týkať aj pomôcok a potravín

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. septembra (TASR) – Ochranný limit na doplatky by sa mal po novom týkať nielen liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Navrhlo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v novele zákona o rozsahu a podmienkach ich úhrady z verejného zdravotného poistenia, ktorú v stredu (20.9.) odobrila vláda.vysvetlil šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) s tým, že okruh ľudí, ktorých sa ochranný limit týka, sa rozšíri. Priblížil, že sa uvažuje ešte aj o tom, že bude pred doplatkami chrániť aj držiteľov Jánskeho plakety, ktorú dostávajú viacnásobní darcovia krvi. V súčasnosti sa rieši, ako by sa preukazovali.Viacerým dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým vracajú poisťovne peniaze za lieky od roku 2011. Každý kvartál im pošlú naspäť doplatky, ktoré presiahnu ochranný limit. Aj jeho výška sa má zmeniť. U starobných dôchodcov je to v súčasnosti 25 eur, po novom to má byť 30 eur. Limit sa má okrem toho po novom rozšíriť aj na ľudí, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok.U invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ŤZP má hranica, od ktorej zdravotné poisťovne vracajú peniaze za doplatky, naopak, klesnúť z aktuálnych 25 na 12 eur. U detí je limit vo výške osem eur, vzrásť má na desať eur. Nulový má naďalej ostať u zdravotne ťažko postihnutých detí.uviedlo ministerstvo financií, ktoré materiál pripomienkovalo.Ochranný limit sa má vzťahovať na všetky zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Tak ako pri liekoch sa do limitu bude započítavať doplatok za ich najlacnejšiu verziu na trhu. Pacientovi sa budú doplatky vracať z najvýhodnejšieho ochranného limitu. Ľudia pre to, aby získali peniaze, nebudú musieť tak ako doteraz spraviť nič. Zdravotné poisťovne ich vrátia automaticky.Novelu zákona musí ešte prerokovať parlament. V prípade, že schváli a podpíše ju prezident, mala by platiť od januára 2018.