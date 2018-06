Ochranu novinárov zadefinuje pracovná skupina Rady vlády SR

Na snímke ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD). Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 20. júna (TASR) – Právnu ochranu novinárov začína riešiť pracovná skupina Rady vlády SR pre kultúru. Je jednou zo štyroch špeciálnych pracovných skupín, ktorých vytvorenie rada schválila. Ďalšie sa budú venovať zákonu o múzeách a galériách a archívnemu kultúrnemu dedičstvu, ako aj vyhodnoteniu dvojročnej praxe s titulkovaním pre ľudí so sluchovým postihnutím.informovala hovorkyňa Ministerstva kultúry SR Janka Burdová.dodala. Vecným garantom dočasnej pracovnej skupiny bude Výbor pre médiá Rady vlády SR pre kultúru. Na zriadení pracovnej skupiny, ktorá sa týka práce novinárov, sa dohodla ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) na stretnutí s predstaviteľmi AVT v druhej polovici mája.Aj v ostatných pracovných skupinách majú zastúpenie experti inštitúcií, združení, asociácií a príslušných ministerstiev. Pracovná skupina pre vyhodnocovanie aplikácie právnej úpravy v prospech osôb so zdravotným postihnutím s osobitným ohľadom na autorské a mediálne právo sa bude venovať zhodnoteniu dvojročnej účinnosti vyhlášky o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím a odstráneniu prípadných problémov.Cieľom pracovnej skupiny pre zákon o múzeách a galériách je príprava nového resp. novelizácia súčasného zákona o múzeách a o galériách.dodala Burdová.