Oči treba kontrolovať už deťom, dá sa tak predísť ťažkým chybám zraku

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Pavol Ďurčo Foto: FOTO TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 17. januára (TASR) - Návštevy očného lekára netreba u detí zanedbávať. Myslieť na to treba už v predškolskom veku. Odhaliť zrakovú poruchu v tomto čase je podľa odborníkov dôležité. Jej vývin sa dá výrazne znížiť a primeranou liečbou dokonca vyliečiť, poukazuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Včasným odhalením takejto chyby sa dá predchádzať škuľavosti či tupozrakosti.Štát nemá v súčasnosti preventívny program, ktorý by dbal na prehliadky u očného lekára. U zubára to existuje. Únia preto v materských školách robí skríningy zraku.povedala Tatiana Winterová z ÚNSS. Za posledné tri roky skontrolovali asi 23.000 detí, k lekárovi poslali približne 3900.potvrdil Anton Gerinec, prednosta Kliniky detskej oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Dieťa totiž samo nevie odhaliť, že má problémy so zrakom, je na to zvyknuté od útleho veku. Malých pacientov je preto podľa neho dôležité prezrieť ešte pred nástupom do škôlky.Liečba u škôlkarov je jednoduchšia ako u žiakov základných škôl.vysvetlil Gerinec. Približne desať percent detskej populácie na Slovensku je podľa neho ďalekozraká, škúli asi sedem percent.Tento rok chce ÚNSS skontrolovať asi 10.000 škôlkarov v 200 materských školách vo veku troch až šiestich rokov. Skríningy bude robiť po celom Slovensku, činnosť podporí spoločnosť Billa. Deti skontrolujú bezplatne a bezdotykovo cez moderný prístroj. Zariadenia sa môžu o túto službu iniciatívne uchádzať, viac informácií nájdu na webe zdraveocivskolke.sk.Únia je najväčšou organizáciou zastupujúcou zrakovo postihnutých ľudí. Združuje ich tisíce. Zdraví ľudia podľa nej nevidiacich a slabozrakých v spoločnosti akceptujú.povedala Winterová. V terénoch im ale chýba dostatok jednoznačných informácií. Niektoré samosprávy v tom zaostávajú, poukázala ÚNSS. Treba podľa nej riešenia ktoré hendikepovaným umožnia využiť čo najväčší počet zmyslov.Nevidiaci na orientáciu využívajú hmat, sluch a čuch. Pomáhajú im malé vrúbky na chodníkoch a priechodoch, zvukové upozornenia, tiež informačné systémy vybavené výstupom v syntetickej reči a popisom cesty. Slabozrakí používajú zvyšky svojho zraku, hmat, sluch a čuch. Často sa spoliehajú na kontrastné farby, zväčšené popisy či osvetlenie. Čuch je doplnkovým zmyslom najmä na získavanie správ z prostredia.Problém môžu mať mnohí i s nákupom v obchodoch. Cestičky medzi regálmi sú niekedy úzke, sortiment môže personál presunúť z jednej strany predajne na druhú. Slabozrakí ťažko vidia na cenovky či na váhy vedľa ovocia a zeleniny. Spomínaná spoločnosť podporujúca skríningy v škôlkach by nevidiacim ľuďom mala v priebehu tohto roka poskytnúť vo svojich predajniach profesionálne vyškoleného nákupného asistenta.Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka bezplatné poradenstvo a služby, má osem krajských organizácií. Pomáha pri výbere kompenzačných pomôcok či úpravách domáceho a pracovného prostredia, pri využívaní Braillovho písma, jeho tlače, tvorbe reliéfnej grafiky. Poskytuje tiež prepis dokumentov do tohto písma.Viac informácií o aktivitách a projektoch ÚNSS sa možno dozvedieť na webe www.unss.sk.