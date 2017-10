Oči treba kontrolovať už malým deťom, predídete ťažkým chorobám

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Pavol Ďurčo Foto: FOTO TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) - Problémy so zrakom často trápia už malé deti. Tie to mnohokrát nedokážu samy odhaliť a rodičia si to nemusia všimnúť. Odborníci preto odporúčajú, aby ich ratolesti absolvovali prvé komplexné očné vyšetrenie už v predškolskom veku.povedala Tatiana Winterová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Včasným odhalením takejto chyby sa dá predchádzať škuľavosti či tupozrakosti.Potvrdzujú to aj lekári.vysvetlil oftalmológ Anton Gerinec. Rodičia by si podľa neho nemali nechávať návštevu očného lekára až na čas, keď sa ich dieťa začne sťažovať na problém s očami.ÚNSS tento rok opäť rozbieha projekt "Zdravé oči už v škôlke". Štartuje 16. októbra spustením registrácie. Ide o druhý ročník projektu. V tom prvom lekári skontrolovali zrak vyše 10.000 deťom, podarilo sa im podchytiť začínajúcu alebo rozvíjajúcu sa zrakovú chybu v 14 percentách prípadov. Skríningom by malo najnovšie prejsť 15.000 detí.Jednotlivé materské školy sa môžu prihlásiť cez kontaktný formulár na webe zdraveocivskolke.sk, v sekcii ponuka meraní – materské školy.Projekt podporuje o.z. Billa ľuďom.