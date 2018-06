Od 1. januára 2019 začne platiť nová daň z neživotného poistenia

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 20. júna (TASR) – Od 1. januára budúceho roka začne na Slovensku platiť nová daň z neživotného poistenia. Bude vo výške 8 % a v plnej miere nahradí 8-% odvod, ktorý v súčasnosti platia poisťovne. Vyplýva to z návrhu zákona o dani z poistenia, ktorú v stredu definitívne schválil parlament.Parlament odobril posunutie účinnosti zákona preto, aby mali poisťovne dlhší časový priestor na zabezpečenie systémových zmien. Pôvodne totiž rezort financií navrhoval, aby začal platiť od 1. októbra tohto roka. Taktiež sa stanoví prechodné obdobie, ktorým sa upravuje platenie odvodu poisťovňami.uvádza sa v spoločnej správe z výborov.Ďalšou zmenou je, že ľudia budú 10 týždňov vopred pred uplynutím poistného obdobia informovaní o prípadnej novej výške poistného.uvádza sa v schválenom pozmeňujúcom návrhu z výborov.Upraví sa aj zánik poistenia, a to vtedy, ak klient do jedného mesiaca od doručenia výzvy poisťovňou nezaplatí poistné, alebo mu poisťovňa do stanovenej lehoty zákonom takúto výzvu neodošle.uvádza sa v schválenom návrhu.Nová daň sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia (PZP), pri ktorom zostane aj naďalej 8-% odvod.zdôvodnilo zavedenie dane ministerstvo s tým, že takáto daň je štandardným nástrojom používaným v Európskej únii.