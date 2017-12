Od 1. januára sa menia podmienky na dávku v nezamestnanosti

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 29. decembra (TASR) - Od 1. januára 2018 musí byť poistenec pre nárok na dávku v nezamestnanosti poistený najmenej dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Posudzovanie obdobia poistenia sa tak pre poistencov predĺži a zjednotí.Zjednotí sa obdobie vyplácania dávky (podporné obdobie) na 6 mesiacov pre všetkých poistencov, teda aj tým, ktorí predtým pracovali na dobu určitú, resp. si dávku uplatnili z dobrovoľného poistenia. Znamená to, že k dávke v nezamestnanosti bude mať prístup väčší počet poistencov, ktorí si v minulosti platili poistné na poistenie v nezamestnanosti.Do konca roka 2017 musel byť poistenec pre nárok na dávku poistený najmenej dva roky v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Tomuto poistencovi sa vyplácala dávka 6 mesiacov. Dávka sa vyplácala 4 mesiace tým poistencom, ktorí boli poistení dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie ako zamestnanci na dobu určitú, resp. si nárok na dávku uplatňovali z dobrovoľného poistenia a nemali v posudzovanom období uzatvorený pracovný pomer na neurčitý čas.