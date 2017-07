Od 1. júla bolo cez Slovensko.sk poslaných a prijatých 1,3 mil. správ

Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júla (TASR) – Štart plošnej elektronickej komunikácie firiem so štátom považuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) za úspešný. Za prvé dva týždne od zavedenia tejto povinnosti bolo cez portál Slovensko.sk poslaných a prijatých 1,3 milióna správ.Spolu s aktiváciou schránok na doručovanie pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri bol od 1. júla nasadený aj nový dizajn elektronických schránok. Aktuálne si používatelia môžu prepínať medzi starou a novou verziou.uviedol pre TASR riaditeľ sekcie komunikácie NASES Martin Kóňa.Veľkú časť volajúcich tvoria podľa neho štatutári, ktorí si nevybavili elektronické občianske preukazy, ale poverili správou schránky listinnou žiadosťou inú osobu. V prípade listinného poverenia je lehota na sprístupnenie schránky 10 pracovných dní. Štatutári s elektronickým občianskym preukazom môžu inú osobu poveriť jednoduchšie, a to niekoľkými klikmi priamo v prostredí schránky.pripomenul Kóňa.Agentúru teší, že ľudia využívajú portál Slovensko.sk aj na aktívnu komunikáciu so štátom. Za posledné dva týždne používatelia využili službu Všeobecná agenda 53.000-krát, vlani za rovnaké obdobie bolo podaní 14.000. Celkovo bolo od začiatku júla cez portál poslaných a prijatých 1,3 milióna správ. Počas prvých dvoch júlových týždňov minulého roka ich bolo 204.000.