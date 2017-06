Od 1. júla bude Sociálna poisťovňa vymáhať pohľadávky po novom

Sociálna poisťovňa Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. júna (TASR) - Od 1. júla začne Sociálna poisťovňa vymáhať svoje pohľadávky po novom. Stanovila to novela Exekučného poriadku, ktorou sa mení zákon o sociálnom poistení. Zákon zaviedol tzv. „správny výkon“. Znamená to, že správu a vymáhanie pohľadávok procesne vykonáva a riadi Sociálna poisťovňa.Ako informovali dnes v Bratislave predstavitelia poisťovne, zavedenie nového spôsobu vymáhania pohľadávok je súčasťou exekučnej reformy, ktorá má vyriešiť 3,7 milióna exekučných konaní vedených na súdoch v Slovenskej republike.Sociálna poisťovňa ako orgán verejnej moci rozhoduje o právach a povinnostiach účastníkov konania, zabezpečuje výber poistného a výplatu dávok. Od 1. 7. 2017 sa jej umožní, aby zabezpečila nútený výkon rozhodnutia voči tým účastníkom, ktorí svoje povinnosti nesplnia v zákonných lehotách a následne ani v lehotách určených rozhodnutím.Ročne, ako vyplynulo z informácií, je vydaných okolo 300.000 rozhodnutí o povinnosti zaplatiť poistné, pokuty, penále a pohľadávku na dávke. Poisťovňa zároveň vypláca dávky aj tým, ktorí na základe iného rozhodnutia nesplnili svoje zákonné povinnosti. Doteraz aj voči týmto osobám musela podať návrh na exekúciu, aby vymohla prostredníctvom exekútora zrážkou z dávky svoju pohľadávku. Zároveň má informácie o zamestnaní fyzických osôb, tieto informácie sprostredkúva súdnym exekútorom, aby vymohli zrážkami zo mzdy a iných príjmov pohľadávku uplatnenú v exekučnom konaní.V prípade úspešnej exekúcie zaplatil dlžník vymáhanú istinu plus 20 % z vymoženej čiastky ako odmenu exekútorovi a trovy konania. Podľa predstaviteľov poisťovne výhodou nového spôsobu je skutočnosť, že nebude narastať súdna agenda v oblasti exekúcií v takom rozsahu, ako to bolo v minulých rokoch, dlžníci nebudú platiť žiadne trovy, čiže splatenie dlhu bude pre nich lacnejšie. Očakáva sa aj podstatné zrýchlenie procesu vymáhania a navyše proces bude v súlade s elektronizáciou verejnej správy a ďalšie výhody.Z oneskorenej úhrady poistného narastá penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti do dňa úhrady poistného. Penále za obdobie od 1. januára 2005 nie je možné odpustiť.