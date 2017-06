Od 1. júla Chovátsko zvyšuje diaľničné poplatky o desať percent

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 29. júna (TASR) - Od soboty 1. júla sa v Chorvátsku zvyšujú diaľničné poplatky pre osobné vozidlá o desať percent, informoval chorvátsky spravodajský portál 24sata.hr.Jazda po diaľnici napr. zo Záhrebu do Splitu zdražie zo 181 kún (24,4 eura) na 200 kún (27 eur). Cesta osobným vozidlom zo Záhrebu do Rijeky bude drahšia o sedem kún (0,94 eur).Na zvýšených tarifách sa dohodli diaľničné spoločnosti Hrvatske autoceste (HAC) a Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ) so Svetovou bankou v rámci reštrukturalizácie dopravného sektora.Súčasťou dohody bola aj harmonizácia diaľničných poplatkov HAC a ARZ. Pred niekoľkými mesiacmi sa diaľničné poplatky pod správou HAC zvýšili o päť percent, takže ide už o druhé zvýšenie diaľničných poplatkov počas tohto roka. Vodiči osobných motorových vozidiel tak zaplatia za cestu diaľnicou o 15 percent viac než za minulý rok.