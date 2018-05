Od 1. júla osoby podnikatelia musia s FS komunikovať elektronicky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. mája (TASR) - Povinná elektronická komunikácia sa od 1. júla 2018 rozširuje na všetky fyzické osoby (FO) – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov. Týka sa to napríklad živnostníkov, drobných farmárov, finančných poradcov a podobne.Ak je niekto registrovaný na dani z príjmov na daňovom úrade, ale nie je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka, táto povinnosť sa na neho nevzťahuje. V tomto prípade ide napríklad o prenajímateľov nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia. Musia byť teda splnené obe podmienky súčasne – FO, ktoré podnikajú v zmysle podmienok obchodného zákonníka a sú registrované na daň z príjmov podľa zákona o dani z príjmov.Zaregistrovať sa na portáli finančnej správy (FS) pre účely elektronickej komunikácie s finančnou správou je možné pomocou eID karty, teda občianskym preukazom s elektronickým čipom alebo pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), ktorý je možné získať u certifikačných autorít. Ďalšou možnosťou je dohoda o elektronickom doručovaní – fyzická osoba podnikateľ uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní priamo na daňovom úrade, ak je zároveň aj platiteľom spotrebných daní, tak aj na colnom úrade.upozorňuje hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.Ostatné daňové subjekty sa na elektronickú komunikáciu môžu registrovať až predtým, ako budú podávať akúkoľvek žiadosť daňovému úradu, prípadne priebežne do konca roka 2018 tak, aby mali zriadenú elektronickú komunikáciu do termínu na podanie daňových priznaní – napríklad z motorových vozidiel alebo k dani z príjmov za rok 2018. Samotný proces registrácie a autorizácie trvá v priemere tri pracovné dni, v prípade väčšieho počtu subjektov aj dlhšie.zdôrazňuje Skokanová.