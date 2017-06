Od 1. júla začína ďalšia fáza elektronickej komunikácie pri dovoze

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) – Dovozcovia a držitelia povolení, ktorí vykonávajú colné konanie v takzvanom zjednodušenom postupe, budú od 1. júla komunikovať s colnými úradmi už len elektronicky. Na elektronickú formu komunikácie sa dovozcovia pripravovali počas päťmesačného prechodného obdobia, ktoré končí v piatok (30.6.). Upozornila na to hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková.Od 1. februára sa začala prevádzka systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta podaním štandardného elektronického colného vyhlásenia a dodatočného colného vyhlásenia. Pre držiteľov povolení, ktorí podávajú uvedené druhy colných vyhlásení, sa začalo prechodné obdobie, v rámci ktorého svoje deklaračné systémy pripravovali na zmenu. V zjednodušenom postupe nie je tovar fyzicky prepravovaný na colný úrad, ale colné konanie sa robí priamo v priestoroch hospodárskeho subjektu.Do 1. septembra musia prispôsobiť elektronickej komunikácii svoje deklaračné systémy aj dovozcovia a držitelia povolenia druhu „C“. Výhodou tohto postupu je možnosť využitia zúčtovacieho obdobia a to, že deklarant nemusí mať v čase zápisu k dispozícii všetky údaje alebo doklady potrebné k štandardnému colnému vyhláseniu.priblížila Macíková.Ďalším krokom rozšírenia elektronickej formy komunikácie je prebiehajúca implementácia funkcionality prikladania elektronických príloh k colným vyhláseniam. Prítomnosť deklaranta na pobočke colného úradu tak nebude nutná. Zavedením eDovozu sa rozšírila možnosť elektronickej komunikácie na všetky oblasti vrátane tranzitu, vývozu, predbežného colného vyhlásenia i dovozu.