Od 1. mája 2018 začne platiť novela zákona o nájme pôdy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, účinná od 1. mája 2018, by mala farmárom uľahčiť prístup k pôde. Medzi farmármi ale vyvoláva búrlivú diskusiu. Uviedla to Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva (SFD).skonštatoval Daniel J. Kratky, expert na právo obchodných spoločností a družstiev zo SFD.Pre zabezpečenie si základného výrobného nástroja, teda pôdy, bude podľa Kratkeho pre poľnohospodárov kľúčové práve administratívne zvládnutie správy nájomných zmlúv, a to sledovanie končiacej doby nájmu, sledovanie zmien údajov v katastri nehnuteľností a dôsledná evidencia dokladov o odoslaných písomnostiach súvisiacich s prenajatými pozemkami.upozornil Daniel J. Kratky.Sadovská pripomenula, že podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR predstavuje výmera využitej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku 1,919 milióna hektárov. Približne 80 až 90 % z nej obhospodarujú poľnohospodári na základe nájomných zmlúv. Väčšinu využitej poľnohospodárskej pôdy pritom tvorí orná pôda s podielom 70,2 %. Za ňou nasledujú trvalé lúky a pasienky (27,2-% podiel). Trvalé porasty a ostatné plochy vrátane domácich záhrad predstavujú dovedna iba niečo cez 2 %.uviedla Sadovská. Tento stav je podľa nej pritom dôsledkom výrazného rozdrobenia pozemkového vlastníctva a veľkého množstva spoluvlastníkov s malými podielmi na jednotlivých parcelách.