Od 1. mája sa zvyšujú príplatky za prácu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. mája (TASR) - Zamestnanci pracujúci cez sviatok, v noci a počas víkendu si finančne prilepšia. Od 1. mája tohto roka totiž vstúpi do platnosti novela Zákonníka práce, ktorou sa zvyšujú viaceré príplatky.Za nočnú prácu sa zvýšia príplatky v dvoch etapách, a tiež sa bude rozlišovať, či ide o všeobecnú alebo rizikovú prácu. Pri všeobecnej práci pôjde príplatok hore na 30 % minimálnej mzdy za hodinu a v ďalšom roku bude zvýšenie predstavovať 40 %. Podobný postup bude aj pri rizikovej práci, pri ktorej stúpa príplatok na 35 % minimálnej mzdy za hodinu a od 1. mája budúceho roka dosiahne 50 %.Zamestnávatelia však budú mať možnosť uplatniť si výnimky v rámci tzv. derogačnej klauzuly, ktorá je v Zákonníku práce v súčasnosti v niektorých oblastiach. Pre zamestnávateľov to znamená, že podmienky zvýšenia príplatku za nočnú prácu budú môcť dohodnúť v rámci kolektívnej zmluvy, príplatok však bude môcť byť vo výške najmenej 25 % od 1. mája tohto roka a od 1. mája budúceho roka bude musieť byť najmenej 35 %. Vo firmách, v ktorých nie sú odbory, alebo sa vykonáva prevažne nočná práca, budú môcť zamestnávatelia dohodnúť výnimky týkajúce sa mzdového ohodnotenia za nočnú prácu v rámci pracovnej zmluvy so zamestnancom. Výnimky nebude možné uplatniť si u rizikových prác.Zavedie sa aj príplatok za víkendovú prácu. Príplatok za prácu v sobotu bude vo výške 25 % minimálnej mzdy za hodinu a od budúceho roka má byť na úrovni 50 %. Znovu bude možné uplatniť dve výnimky, ale nebudú delené medzi všeobecnú a rizikovú prácu.Zamestnanci budú mať vyšší príplatok aj za prácu v nedeľu. Zvyšovanie bude tiež postupné. Od 1. mája tohto roka bude vo výške 50 % a od 1. mája budúceho roka bude predstavovať 100 %. Aj pri týchto príplatkoch zákonník zadefinuje výnimky pre firmy, v ktorých sa musí pracovať pravidelne v nedeľu. Príplatok za sviatok sa zvyšuje na 100 % priemerného zárobku zamestnanca zo súčasnej úrovne 50 %.Možnosť dohody nižších súm zvýhodnenia sa bude môcť podľa advokátskej kancelárie Ružička Csekes uplatniť iba v prípade zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu a v nedeľu, alebo aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca. Nesmie však ísť o rizikovú prácu.dopĺňa Martina Poliačiková z advokátskej kancelárie.Odborníci počas schvaľovania legislatívy upozorňovali na viaceré riziká, ktoré môže zvyšovanie príplatkov priniesť.dodala Poliačiková.