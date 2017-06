Od 11. júna platí pre Ukrajincov pri vstupe do EÚ bezvízový styk

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júna (TASR) – Občania Ukrajiny nebudú od nedele (11.6.) potrebovať víza pri vstupe do krajín Európskej únie (EÚ). Podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR ide o historický míľnik vo vzájomných vzťahoch a bezvízový styk prispeje k upevňovaniu vzťahov s Ukrajinou. Pre TASR to uviedol hovorca MZVaEZ SR Peter Susko.povedal Susko.Polícia v tejto súvislosti upozornila, že je možné očakávať zvýšenie čakacích lehôt najmä pri ceste z Ukrajiny na Slovensko. Strážcovia zákona prijali opatrenia, ktoré spočívajú v adekvátnom personálnom aj technickom posilnení výkonu služby najmä na hraničných priechodoch s Ukrajinou a v ich blízkosti.povedala Baloghová.Európska únia dňa 22. mája tohto roka vo svojom oficiálnom vestníku zverejnila legislatívny akt o zaradení Ukrajiny medzi štáty, ktoré majú s EÚ bezvízový styk.Právny dokument nadobúda platnosť 20 dní po svojom zverejnení, teda od 11. júna. Od tohto dňa občania Ukrajiny budú môcť bez víz cestovať do schengenského priestoru voľného pohybu na krátkodobé pobyty - v trvaní do 90 dní - bez pohraničných kontrol.Členské štáty EÚ schválili zavedenie bezvízového styku pre Ukrajinu 11. mája. EÚ v tento deň vo svojom vyhlásení uviedla, že "ukrajinskí občania s biometrickým pasom cestujúci do EÚ na najviac 90 dní za obchodom, turistikou alebo z rodinných dôvodov nebudú už potrebovať víza."Bezvízový styk, ktorý sa s výnimkou Veľkej Británie a Írska, vzťahuje na celú EÚ a všetky krajiny patriace do schengenského priestoru, však občanom Ukrajiny nedáva právo pracovať v EÚ.O bezvízovom styku začala Ukrajina s EÚ rokovať v roku 2008.