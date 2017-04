Od 15. júna je roamingovým poplatkom v Európskej únii koniec

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 25. apríla (TASR) – Roamingové poplatky dnes definitívne zrušili členské štáty v Rade EÚ. Môže za to splnenie poslednej podmienky, ktorá sa týkala veľkoobchodných cenových stropov. Od 15. júna budú občania EÚ pri návšteve ostatných členských štátov telefonovať, posielať SMS a surfovať na internete bez toho, aby museli platiť dodatočné poplatky.Schválenie veľkoobchodných cenových stropov v rámci EÚ, ktoré dnes schválili členské štáty, bolo praktickou a právnou podmienkou na ukončenie roamingu. Umožňuje prevádzkovateľom ponúkať svojim zákazníkom roaming bez príplatkov bez toho, aby zvýšili ceny na domácom trhu.Roaming bez platenia príplatkov využijú všetci obyvatelia Únie, ak cestujú do iných členských štátov za prácou alebo vo voľnom čase. Krátko po 15. júni opatrenie začne platiť aj na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku.Cieľom" je odbremeniť od poplatkov cestujúcich Európanov. Nie je určený na trvalý roaming, aby si zákazníci masovo nekupovali predplatené programy v najlacnejšom štáte, ktoré by potom používali na roaming v krajine svojho obvyklého pobytu. Tento postup bude Únia považovať za zneužívanie roamingu a bude proti nemu bojovať. Na programy s neobmedzenými dátovými službami a na predplatené karty sa vzťahujú osobitné pravidlá.Rokovania o zrušení roamingu trvali dlho aj pre rozpory medzi severom a juhom EÚ. Južné členské štáty s turisticky atraktívnymi lokalitami argumentovali vyššími nákladmi v dôsledku častejšieho využívania roamingu. Najkomplikovanejšie bolo ale dosiahnutie dohody o veľkoobchodnej cene mobilných dát, ktoré využíva čoraz viac používateľov.