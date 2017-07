Od apríla do júna sa v Bratislave predalo 1245 nových bytov

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 12. júla (TASR) – Eufória na realitnom trhu v Bratislave sa v 2. štvrťroku tohto roka mierne utíšila. Vo svojej najnovšej analýze na to poukázala spoločnosť Bencont Investments. Stále sa však predalo 1245 nových bytov a priemerná cena novostavieb v ponuke opäť vzrástla.Ponuku novostavieb v Bratislave tvorilo ku koncu júna 4840 bytov. Na predaj boli v rámci 119 projektov v piatich okresoch hlavného mesta. Oproti predchádzajúcemu kvartálu stúpol počet bytov v ponuke o 40.Najviac sa zvýšila ponuka bytov v okrese Bratislava II, a to o necelých 200. Naopak, k najväčšiemu poklesu došlo v Bratislave III, kde medzikvartálne ubudlo vyše 200 bytov. V štvrtom a piatom okrese si ponuka zachovala predošlé počty, v Starom Meste pribudlo 100 bytov.Cena ponúkaných bytov sa dostala na 2571,65 eura za m2 s DPH, medzikvartálne vzrástla o 2 % a medziročne o 8,4 %. „Rast cien tak oproti miernemu poslednému kvartálu opäť poskočil na takmer také vysoké tempo ako počas rokov 2015 až 2016,“ uviedli analytici.K najvýraznejšiemu rastu cien oproti prvému štvrťroku, o 3,75 %, došlo v okrese Bratislava II. O 3 % stúpli aj priemerné ceny bytov v treťom a štvrtom okrese, zatiaľ čo ceny v Petržalke ostali nezmenené. V Starom Meste dokonca jednotková cena klesla o 2 %.Priemerná rozloha voľných novostavieb sa zvýšila na 65,09 m2. Podľa analytikov za tým nie je skutočnosť, že by sa stavali väčšie byty v rámci jednotlivých kategórií, ale to, že podiel jedno- a dvojizbových bytov postupne klesá, zatiaľ čo podiel troj- a štvorizbových bytov narastá. Menšie a absolútne lacnejšie byty totiž rýchlo miznú z ponuky, v ktorej potom ostávajú väčšie byty.Rast jednotkovej ceny a rozlohy bytov sa prejavil aj na absolútnej cene. Tá sa vyšplhala na 166.578,49 eura s DPH, čo medzikvartálne predstavuje zvýšenie o 3 %.Analytici upozornili na to, že cenový rozdiel medzi bytmi v ponuke a bytmi, ktoré sa reálne predali, dosiahol až 168 eur na štvorec, pričom priemerný rozdiel za posledných päť rokov bol 60 eur. Celkovo sa za druhý štvrťrok predalo 1245 bytov, v priemere na m2 stáli 2403,42 eura s DPH.Predaj na úrovni 1245 bytov predstavoval oproti prvému štvrťroku pokles o 300. Aj napriek tomu ostal dopyt stále silný. Najväčšiu popularitu si zachovali dvojizbové byty, ktoré spolu s jednoizbovými tvorili 66 % predaja. Trojizbové byty zodpovedali za 27 % predaja a štvorizbové za 6 %.Rozloha predaných bytov vzrástla na 59 m2. Ich absolútna cena bola v priemere 141.359,45 eura s DPH, čo je o 25.000 eur menej ako priemerná cena voľných bytov.vysvetlili analytici.