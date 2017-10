Od drámy v moskovskom divadle Dubrovka uplynulo 15 rokov

Na archívnej fotografii jeden z príbuzných obetí rukojemníckej drámy v moskovskom divadle Dubrovka zapisuje meno na fotografiu obete tragédie, ktorá si vyžiadala 130 ľudských životov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP





Výberový prehľad udalostí tejto drámy



Streda 23. októbra 2002



21:00 h. - Približne 50 ozbrojených čečenských teroristov vrátane žien preniklo na predstavenie muzikálu Nord-Ost v divadle Dubrovka v južnej časti Moskvy. Ako rukojemníkov zadržali časť obecenstva, účinkujúcich a personálu divadla. Z budovy divadla bolo počuť niekoľko výstrelov.



22:33 h. - Pracovníci ruských bezpečnostných služieb zistili, že v divadle je zajatých vyše 900 rukojemníkov. Teroristi mali na tele výbušniny a nálože rozmiestnili aj v budove divadla.



23:10 h. - Piatim hercom a hudobníkom divadla sa podarilo z budovy ujsť.





Štvrtok 24. októbra 2002



00:04 h. - Internetová stránka teroristov oznámila, že samovražedné komando vedené Movsarom Barajevom obsadilo divadlo, aby si vynútilo ukončenie vojny v Čečensku a stiahnutie ruských vojsk z jeho územia. Teroristi prepustili 15 detí.



05:20 h. - Teroristi oznámili, že zastrelili mladú ženu, ktorú podozrievali, že je agentkou tajnej služby.



12:05 h. - Pripravované prepustenie 75 cudzích štátnych príslušníkov sa neuskutočnilo.



18:38 h. - Dvom ženám sa podarilo ujsť z divadla. Teroristi po nich strieľali z protitankových pancierových pästí.



21:44 h. - Úrady oznámili, že 39 rukojemníkov únoscovia prepustili na slobodu. Jordánsky lekár vyšetril rukojemníkov v divadle.





Piatok 25. októbra 2002



01:37 h. - Detskému lekárovi a tímu z ruskej televíznej stanice NTV povolili vstup do budovy divadla.



07:15 h. - Teroristi prepustili ďalších šesť rukojemníkov. Už predtým umožnili odísť z obsadeného divadla jednému mužovi.



12:34 h. - Dvanásť detí mohlo opustiť budovu divadla.



16:17 h. - Teroristi vydali ultimátum, v ktorom vyzvali na splnenie svojich požiadaviek do soboty 06:00 h., v opačnom prípade pohrozili zastrelením rukojemníkov.





Sobota 26. októbra 2002



01:30 h. - Z budovy divadla bolo počuť explózie a výstrely. Neskôr záchranky odviezli dve vážne zranené osoby.



05:40 h. - Podľa krízového štábu zastrelili teroristi dvoch rukojemníkov.



06:35 h. - Prví rukojemníci ušli z divadla. Špeciálne jednotky vnútornej rozviedky a Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) prenikli do budovy.



07:18 h. - Ohlásený bol oficiálny koniec operácie na oslobodenie rukojemníkov. Vodcu teroristov Movsara Barajeva vyhlásili za mŕtveho. Dvoch teroristov sa podarilo zajať.



Moskva/Bratislava 23. októbra (TASR) - V pondelok 23. októbra si svet pripomenie 15. výročie od útoku čečenských teroristov na moskovské divadlo Dubrovka.Vyše 800 ľudí sledovalo 23. októbra 2002 muzikál Nord-Ost, keď do sály muzikálového divadla Dubrovka v Moskve vnikli desiatky teroristov - medzi nimi aj ženy odeté do čierneho, tzv. čierne vdovy. Teroristi žiadali odchod ruskej armády z Čečenska. Dňa 26. októbra 2002 po nasadení omamujúceho plynu vpadli do divadla ruské špeciálne jednotky. Pri akcii zahynulo zhruba 130 rukojemníkov. O život prišlo aj všetkých 40 teroristov. Mnoho z nich malo strelnú ranu na krku.Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 20. decembra 2011 rozhodol, že Rusko bude musieť zaplatiť viac ako milión eur za rukojemnícku drámu v moskovskom divadle Dubrovka z roku 2002. Moskva podľa ESĽP porušila Európsky dohovor o ľudských právach tým, že tamojšie bezpečnostné zložky. Súd skritizoval aj "vyšetrovanie celého zásahu. ESĽP sa prípadom začal zaoberať po tom, ako 64 sťažovateľov zažalovalo ruské úrady.Na 19 rokov väzenia 21. marca 2017 vojenský súd v Moskve odsúdil muža obžalovaného za napomáhanie čečenským teroristom. Odsúdeným je Chasan Zakajev, ktorý priznal svoju vinu - spolupáchateľstvo - len čiastočne. Pred súdom totiž vyhlásil, že nebol členom bandy Šamiľa Basajeva. Tvrdil tiež, že nemal informácie o pripravovanom teroristickom útoku. Podľa vlastných slov sa tiež domnieval, že do Moskvy prepravuje zbrane a náboje, nie výbušninu. Dodal, že ako odmenu za prepravu tohto nákladu mu objednávatelia sľúbili 800 dolárov. Dodal, že mu zaplatili len polovicu sumy, preto ďalej odmietol s teroristickým komandom spolupracovať.Na dlhé tresty väzenia boli predtým v Rusku v tejto, tzv. kauze Nord-Ost odsúdení šiesti spolupáchatelia. Po jednom, Gerichanovi Dudajevovi, je stále vyhlásené medzinárodné pátranie.