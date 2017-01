Od havárie výletnej lode Costa Concordia uplynulo dnes päť rokov

Na snímke vrak výletnej lode Costa Concordia pri toskánskom ostrove Giglio. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Janov 12. januára (TASR) - Luxusná výletná loď Costa Concordia s vyše 4200 pasažiermi a členmi posádky na palube pred piatimi rokmi, 13. januára 2012, pri riskantnom manévri havarovala. Narazila do podmorského útesu pri ostrove Giglio v Stredozemnom mori pri západnom pobreží Talianska, prevrátila sa na bok a čiastočne potopila.Priamo pri nehode zahynulo 15 ľudí, celkový počet obetí narástol na 32. Boli medzi nimi pasažieri i členovia posádky.Vyšetrovaním sa zistilo, že príčinou potopenia výletnej lode bola chyba kapitána lode Francesca Schettina. Súdny proces s ním prebiehal od júla 2013. Vo februári 2015 ho súd uznal za vinného vo veci neúmyselného zabitia, spôsobenia zranení, ako aj predčasného opustenia lode a vymeral mu trest 16 rokov väzenia.Súd navyše odsúdil Schettina na päťročný zákaz výkonu povolania a doživotne ho vylúčil z pôsobenia vo verejných funkciách. V máji 2016 potvrdil trest 16 rokov väzenia pre bývalého kapitána Francesca Schettina aj odvolací súd.Vrak lode Costa Concordia sa podarilo dostať na hladinu vďaka zložitej námornej operácií, ktorá celkovo trvala 30 mesiacov. V júli 2014 ho odtiahli do prístavu v talianskom meste Janov. Po odľahčení - rozobratí interiéru a palubných prístrojov - ho v máji 2015 presunuli do plytších vôd v janovských lodeniciach, kde vrak lode demontujú. Práce by mali trvať takmer dva roky.Asi 80 percent materiálu by sa malo dať recyklovať - vrátane zhruba 55.000 ton ocele a 2000 ton medi. Celý proces likvidácie Costy Concordie má celkovo stáť v prepočte vyše miliardy dolárov, čo by mali uhradiť poistné spoločnosti.