Od januára do júna prišlo do Talianska vyše 60.000 migrantov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím/Bratislava 26. júna (TASR) - Od januára do 5. júna tohto roka prišlo do Talianska 60.338 migrantov, čo predstavuje nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 24 percent. Až 96 percent migrantov sa vydalo na cestu z Líbye. Hoci počty migrantov prichádzajúcich z Turecka majú rastúcu tendenciu, sú nízke a predstavujú len dve percentá. Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú dnes TASR zaslalo talianske veľvyslanectvo v Bratislave.V správe sa uvádza, že zvýšený počet migrantov prichádzajúcich z Líbye za uplynulé týždne je spôsobený priaznivým počasím a veľkým množstvom simultánnych odchodov organizovaných prevádzačmi, čo spôsobuje problémy obmedzeným kapacitám líbyjskej pobrežnej stráže. Zločinecké organizácie pokračujú v získavaní lodí, ktoré neboli zničené alebo zhabané. Prevádzači sledujú tieto lode až po hranicu Líbyjského mora, následne prenikajú do medzinárodných vôd a po záchrannej akcii sa opätovne zmocnia lodí a člnov, poznamenáva ambasáda.Pokiaľ ide o Turecko, do 31. mája tam prišlo 1327 imigrantov. Ide o významný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka (287 imigrantov), napriek tomu je tento počet obmedzený. V súčasnosti bolo zaznamenané využívanie plachetníc na dosiahnutie pobrežia Sicílie a Apúlie. Podľa migrantov posádky lodí tvoria pravdepodobne Ukrajinci a ceny sú oveľa vyššie v porovnaní s tzv. líbyjskou cestou, pretože sú bezpečnejšie. Podľa pohraničnej agentúry Frontex sa tiež používajú turistické jachty a migranti sú natlačení v podpalubí.Talianske veľvyslanectvo v správe ďalej uvádza, že 49 percent migračných tokov – podľa migrantov – tvoria Nová Guinea, Pobrežie Slonoviny, Gambia, Senegal a Mali. Do prvej desiatky krajín patria aj Sudán a Eritrea (každá s podielom štyroch percent). V každom prípade podiel utečencov z Eritrei je nižší ako podiel týchto utečencov dosiahnutý v roku 2016 (13 percent za rovnaké obdobie). Je potvrdený aj nárast utečencov z Bangladéša (6863 v roku 2017, s celkovým podielom vo výške 11 percent). Tento nárast je spôsobený chudobou a nízkymi mzdami v Bangladéši a nedostatkom pracovných miest v štátoch Perzského zálivu, ktoré boli v minulosti tradičnou destináciou Bangladéšanov. Občania Bangladéša majú veľkú šancu získať líbyjské víza - keď sa dostanú do Tripolisu, skontaktujú sa s prevádzačmi. Aby sa dostali do Líbye, občania Bangladéša môžu využiť letecké spojenie cez Turecko, kam nepotrebujú tranzitné vízum.Od 1. januára do 1. júna Taliansko dostalo 61.308 žiadostí o medzinárodnú ochranu (o 51,33 percenta viac v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016). Talianska vláda zabezpečila medzinárodnú ochranu 44 percentám žiadateľov v nasledujúcom pomere: štatút utečenca dostalo deväť percent žiadateľov, doplnkovú ochrana desať percent žiadateľov, humanitárnu ochranu (povolenie na pobyt) 25 percent žiadateľov.Nigéria, Bangladéš a Gambia sú tri hlavné krajiny pôvodu, zatiaľ čo Somálsko (98 percent) a Sýria (97 percent) majú prvenstvo v najvyššom podiele uznaných žiadostí.Podľa zdrojov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) počas januára 2017 bolo 3312 migrantov repatriovaných z Líbye do krajín svojho pôvodu (tento počet značne prekračuje počet repatriovaných za rok 2016, ktorý v danom období predstavoval 2775 osôb). Nigéria, Gambia, Mali a Pobrežie Slonoviny boli hlavnými krajinami, kam repatriácia smerovala. Niektoré osoby boli vrátené aj do Bangladéša. V marci 2017 sa potvrdilo aj výrazné zníženie tokov smerujúcich z Nigeru oproti roku 2016, uzatvára vo svojej správe talianske veľvyslanectvo.