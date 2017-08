Od júla zaznamenali masívny pokles prílevu migrantov do Talianska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 28. augusta (TASR) - Prílev utečencov snažiacich sa dostať cez Stredozemné more na talianske pobrežie sa v posledných dvoch mesiacoch významne znížil.Od začiatku júla do 25. augusta dorazilo do Talianska iba 2932 migrantov. Za to isté obdobie v minulom roku ich bolo 21.294, vyplýva z dnes zverejnených údajov talianskeho ministerstva vnútra. Len v samotnom auguste išlo o 90-percentný pokles.Líbyjská pobrežná stráž uviedla, že k poklesu došlo v dôsledku intenzívnejších kontrol v Stredozemnom mori. Navyše sa z neho stiahlo viacero súkromných záchranárskych plavidiel, takže menej lodí sa vydáva na more.Podľa odborníkov došlo k poklesu prílevu migrantov, pretože v Líbyi je nová ozbrojená skupina, ktorá bráni pašerákom ľudí vyrážať na more.uviedla hovorkyňa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).Líbya je v chaose po rokoch občianskej vojny, keď proti sebe bojujú rôzne milície. V súčasnosti je najdôležitejším miestom, z ktorého sa utečenci vydávajú na často nebezpečnú cestu po mori do Európy. V tomto roku sa zatiaľ dostalo do Talianska 98.000 utečencov, dodáva agentúra DPA.