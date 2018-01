Od Lesy Ski Cup neodradia lesníkov ani nepriaznivé snehové podmienky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 12. januára (TASR) – Lyžovanie je historickou súčasťou lesníckeho povolania a aj preto lesníci už druhý rok organizujú Horehronskú ligu v zjazdovom lyžovaní nazvanú Lesy Ski Cup. Konštatoval to v piatok Marián Nosáľ, vedúci odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR so sídlom v Banskej Bystrici s tým, že žalostnú situáciu nádejných talentov, do ktorej sa dostanú po skončení základných škôl a nevydajú sa na profesionálnu lyžiarsku dráhu, začal riešiť štátny podnik Lesy SR už vlani.priblížil zimný projekt štátneho podniku jeho generálny riaditeľ Marian Staník.doplnil Nosáľ.dodal Nosáľ.Okrem štyroch klubov LO Mladosť, ŠKB Lyžiarik, Ski klub Donovaly a LO HST Polomka–Bučník, na ktorých je Lesy Ski Cup Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní postavená, lesníci uvítajú všetkých, ktorí si chcú zmerať svoje sily v tomto športe.