Od nedele 11. júna sú upravené cestovné poriadky vlakov a autobusov

Bratislava 10. júna (TASR) - Cestovné poriadky vlakov a autobusov sa od nedele 11. júna upravujú. Už tradične totiž dochádza k letnej zmene príchodov a odchodov vlakov či autobusov.Cestujúci, ktorí dochádzajú do práce či do škôl vlakmi alebo autobusmi, by si preto mali skontrolovať, či zmeny nenastali aj pri spojoch, ktoré využívajú.Napríklad štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prichádza s novinkami vo vypravovaní InterCity (IC) vlakov na severnej trase medzi Bratislavou a Košicami. Po novom už nebudú zastavovať v stanici Štrba, čím sa skráti ich prepravný čas.Zároveň spoločnosť opäť zavádza priame denné spojene Bratislavy a Košíc po južnej trase cez Zvolen. Kým doteraz museli cestujúci smerujúci do Košíc prestupovať vo Zvolene, po novom bude počas dňa premávať na trase niekoľko priamych rýchlikov.Čo sa týka spojov súkromného dopravcu RegioJet, tie budú aj po letnej zmene cestovného poriadku premávať tak ako doteraz. To znamená, že budú dvakrát denne spájať v oboch smeroch Bratislavu s Brnom a Prahou a na linke Košice – Vysoké Tatry – Žilina – Ostrava – Praha budú rovnako naďalej premávať trikrát denne v každom smere. Aj na regionálnej linke Bratislava – Dunajská Streda – Komárno zostáva režim prevádzky nezmenený.Úprava cestovných poriadkov sa však môže týkať aj autobusových spojov. Napríklad bratislavský dopravca Slovak Lines v nadväznosti na zmeny vlakových spojov upravuje niektoré autobusové spoje. Úpravy sa podľa hovorkyne spoločnosti Evy Vozárovej týkajú predovšetkým niektorých odchodov autobusov z Pezinka a zo Šenkvíc. "V rámci úprav sa na týchto spojoch zároveň urobila aj optimalizácia, respektíve zreálnenie jazdného času spojov podľa aktuálnej situácie," doplnila.Zároveň aj SAD Žilina avizuje úpravu cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave na linkách v regiónoch Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca a Martin.