Od nového školského roka nastanú zmeny v príspevku na dopravu žiakov

Bratislava 25. augusta (TASR) - Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú poslanci parlamentu odsúhlasili koncom júna, prináša so sebou zmenu v príspevku na dopravu. Od 1. septembra dostanú príspevok na dopravu aj žiaci ZŠ a špeciálnych ZŠ, ktorí pochádzajú z obcí, kde je zriadená základná škola, ale nie s vyučovacím jazykom, v ktorom sa chce žiak vzdelávať.uviedlo ministerstvo školstva. Doteraz to bolo tak, že ak bola v obci základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a žiak má záujem navštevovať školu s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, peniaze na dopravu nedostal.Novinkou od nového školského roka bude aj to, že v gymnáziách bude možné vytvárať skupiny žiakov v predmetoch cudzí jazyk, informatika, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším počtom 23 žiakov.vysvetlil rezort školstva.