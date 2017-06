Od odvolania arcibiskupa Bezáka z Trnavskej arcidiecézy prešlo 5 rokov

Na snímke Róbert Bezák. Foto: Martin Baumann Foto: Martin Baumann

Bratislava/Trnava 30. júna (TASR) - Teraz nie sú k dispozícii nové informácie o odvolaní emeritného arcibiskupaRóberta Bezáka a". Pri príležitosti piateho výročia odvolania arcibiskupa Bezáka to pre TASR dnes uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara.Arcibiskupa Róberta Bezáka odvolal z riadenia Trnavskej arcidiecézy v súčasnosti emeritný pápež Benedikt XVI. Odvolanie začalo platiť pred piatimi rokmi, 2. júla 2012. List nunciatúry o odvolaní vtedy prečítal veriacim v Trnave na svätej omši samotný arcibiskup Bezák.Dôvodom odvolania sa stali výsledky apoštolskej vizitácie, ktorá sa uskutočnila v Trnave na prelome januára a februára 2012.Obnovenie účinnej kolegiality medzi slovenskými biskupmi, usporiadané pastoračné riadenie v Trnavskej arcidiecéze - to boli dôvody, ktorými pápež Benedikt XVI. v liste, zaslanom Konferencii biskupov Slovenska v novembri 2012, pomenoval príčiny odvolania Róberta Bezáka z funkcie trnavského arcibiskupa. Biskupi Slovenska požiadali Svätého Otca o zdôvodnenie Bezákovho odvolania po tom, ako tento krok vyvolal medializáciu a nevôľu časti veriacich.Proti odvolaniu Bezáka sa zdvihla vlna nevôle, uskutočnilo viacero protestných akcií, televíznych a iných diskusií a aj podpisová akcia.Omše za odvolaného arcibiskupa dávajú veriaci slúžiť pravidelne nielen v Trnave, ale aj v ďalších mestách na Slovensku. Modlitbové stretnutia pripravujú veriaci nielen pri príležitosti výročia Bezákovho odvolania, ale aj okolo 6. júna, keď bol v roku 2009 vysvätený v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.Za arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy menoval Róberta Bezáka pápež Benedikt XVI. v apríli 2009. Neskôr, 6. júna toho istého roku, ho v katedrále vysvätil kardinál Jozef Tomko, spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana a metropolita, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Bezák vtedy vo funkcii vystriedal arcibiskupa Jána Sokola.Aj o odvolaní arcibiskupa Bezáka hovoril prezident SR Andrej Kiska s pápežom Františkom počas oficiálnej návštevy Vatikánu v dňoch 8.-9. apríla 2015. Tlačový odbor Kancelárie prezidenta SR vydal 9. apríla 2015 vyjadrenie, v ktorom informoval o prijatí prezidenta SR Kisku v Apoštolskom paláci vo Vatikáne pápežom Františkom. "Vzhľadom na to, že ide o internú vec katolíckej cirkvi, prezident nebude detailnejšie informovať o obsahu tejto časti rozhovoru," uviedol vtedy tlačový odbor Kancelárie prezidenta SR.Od decembra 2013 pôsobil Bezák rok v kláštore redemptoristov v talianskom Bussolengu, potom sa vrátil na Slovensko. V júni 2014 sa po generálnej audiencii krátko stretol s pápežom Františkom, ktorému odovzdal list, reakcia ale neprišla. Stretnutie sprostredkoval až emeritný pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk (*1932 - + 2017) na 10. apríla 2015. Na situácii Bezáka sa doteraz nič nezmenilo.O odvolanom arcibiskupovi Bezákovi nakrútila v roku 2014 dokumentárny film režisérka a autorka scenára Oľga Záblacká. Film nazvaný Arcibiskup Bezák Zbohom... približuje divákom osobnosť Mons. Róberta Bezáka, kňaza, ktorý svoj život daroval Bohu a cirkvi. Dokument predstavuje človeka jednými milovaného a druhými odmietaného. Odhaľuje súkromné aj verejné momenty jeho života. Poskytuje pohľad na Bezáka očami verejnosti, ale aj jeho najbližších. Pod dramaturgiu sa podpísal Martin Ciel, za kamerou stáli Boris Lindtner a Ľuboš Fiala.