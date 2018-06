Od piatku má EÚ nové a účinnejšie pravidlá na ochranu obchodu

Cecilia Malmströmová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 7. júna (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok upozornila, že od piatku 8. júna nadobudnú účinnosť nové pravidlá na ochranu obchodu. V praxi to znamená, že všetky nové vyšetrovania, ktoré sa začnú v tento deň alebo neskôr, sa uskutočnia už podľa modernizovaných antidumpingových a antisubvenčných pravidiel.Exekutíva EÚ spresnila, že zmeny, ktoré budú od piatku platiť, sa zameriavajú na modernizáciu nástrojov EÚ na ochranu obchodu. Umožnia EÚ uložiť v niektorých prípadoch vyššie clá vďaka zmene "pravidla nižšieho cla"; skrátiť obdobie vyšetrovania; zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť systému pre spoločnosti z EÚ a zohľadniť prísne environmentálne a sociálne normy platné v EÚ.Týmito zmenami sa uzatvára zásadná reforma nástrojov EÚ na ochranu obchodu, ktorej súčasťou je aj nová antidumpingová metodika zavedená v decembri 2017.Predseda EK Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti pripomenul, že EÚ je za otvorený a spravodlivý obchod, avšak nie je namieste žiadna naivita.dodal. Podľa jeho slov exekutíva EÚ urobí všetko čo je nevyhnutné, aby ochránila európskych výrobcov a pracovníkov, ak iné krajiny narušia trh alebo nedodržia pravidlá.Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová zdôraznila, že dlho očakávaná reforma obchodnej politiky sa nakoniec stala skutočnosťou. Podľa jej slov európske podniky potrebujú moderný súbor pravidiel.uviedla Malmströmová.Novými pravidlami sa skráti súčasné 9-mesačné obdobie vyšetrovania na uloženie predbežných opatrení na sedem mesiacov. Prínosom pre podniky bude systém včasného varovania, ktorý ich upozorní na uloženie predbežných ciel, vďaka čomu sa budú môcť prispôsobiť novej situácii. Komisia podporí aj menšie a stredné podniky prostredníctvom osobitnej asistenčnej služby, ktorá im uľahčí účasť na konaní na ochranu obchodu.V dôsledku zmeny "pravidla nižšieho cla" bude môcť EÚ v niektorých prípadoch uložiť vyššie clá. Bude sa to týkať všetkých antisubvenčných a antidumpingových konaní o dovoze výrobkov vyrobených s použitím surovín a energie dodávaných za umelo nízku cenu.Komisia v rámci vyšetrovaní pri výpočte úrovní ciel, ktoré môže uložiť, na základe hospodárskej škody spôsobenej podnikom, zohľadní aj náklady na dodržiavanie právnych predpisov EÚ v sociálnej a environmentálnej oblasti. EÚ už nebude akceptovať cenové záväzky krajín, ktoré nedostatočne dodržiavajú základné normy Medzinárodnej organizácie práce a environmentálne dohody. Po prvý raz sa do prešetrovaní na ochranu obchodu budú môcť zapojiť aj odborové zväzy.