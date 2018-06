Od piatku začnú platiť protiopatrenia na americké clá na oceľ a hliník

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 20. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že prijala nariadenie, ktorým zavádza rovnovážne opatrenia EÚ v reakcii na americké clá na európsku oceľ a hliník. Vyrovnávajúce opatrenia sú zamerané na zoznam výrobkov v hodnote 2,8 miliardy eur a nadobudnú účinnosť v piatok 22. júna.Zoznam dovážaných tovarov z USA, ktoré budú čeliť dodatočným poplatkom na hraniciach EÚ, zahŕňa výrobky z ocele a hliníka, poľnohospodárske výrobky a kombináciu rôznych iných výrobkov. Dokument EK pripomenul, že uplatňovaním týchto povinností EÚ vykonáva svoje práva v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti pripomenula, že Únia sa nechcela dostať do tejto pozície.dodala komisárka.Podľa Malmströmovej je odpoveď EÚ dobre zvážená, primeraná a v súlade s pravidlami WTO. Zdôraznila, že ak Spojené štáty odstránia uvedené sadzby na oceľ a hliník, aj EÚ odstráni svoje protiopatrenia.Komisia zdôraznila, že oznámenie o zavedení protiopatrení nasleduje po odovzdaní úplného zoznamu dotknutých tovarov WTO a po schválení tohto kroku kolégiom komisárov. Exekutíva EÚ protiopatrenia odobrila 6. júna v nadväznosti na predošlé rozhodnutie USA uvaliť clá na oceliarske a hliníkové výrobky z EÚ. Členské štáty EÚ vyjadrili jednomyseľnú podporu pre takýto prístup.EÚ chce vyvážiť bilaterálny obchod s USA podľa hodnoty vývozov ocele a hliníka ovplyvnených americkými sadzbami. Podľa odhadov ide o sumu vo výške 6,4 miliárd eur. Okamžité protiopatrenia EÚ majú hodnotu 2,8 miliárd eur. Zostávajúcu hodnotu 3,6 miliárd eur chce EÚneskôr, do troch rokov alebo po pozitívnom zistení v rámci riešenia sporu na pôde WTO, ak k tomu dôjde skôr ako za tri roky.Nariadenie o protiopatreniach, ktoré nadobudne účinnosť 22. júna, stanovuje výrobky a úroveň sadzieb, ktoré sa majú uplatňovať na vybrané americké výrobky v súčasnosti a ak to bude potrebné aj v budúcnosti. Zoznam výrobkov je rovnaký ako v predchádzajúcom vykonávacom nariadení zo 16. mája a ako bol oznámený WTO (18. mája).Stredajšie rozhodnutie eurokomisie je súčasťou širšej, trojúrovňovej reakcie EÚ na americké clá, ktorá zahŕňa súdne konanie proti Spojeným štátom na pôde WTO (od 1. júna) a zavedenie opatrení na ochranu európskeho trhu pred narušeniami spôsobenými úbytkom európskej ocele z amerického trhu.