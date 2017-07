Od podpisu zákona o národnej bezpečnosti a vzniku CIA uplynie 70 rokov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 26. júla (TASR) – V stredu 26. júla uplynie 70 rokov, ako 33. prezident Spojených štátov, demokrat Harry Truman, podpísal zákon o národnej bezpečnosti, na základe ktorého sa následne kreovala Ústredná spravodajská služba (CIA), ministerstvo obrany USA, zbor náčelníkov štábov a Rada národnej bezpečnosti. Zákon (LS 80-235, 61 Stat 496) vstúpil do platnosti 8. septembra 1947.Na území dnešných USA sa spravodajské aktivity vykonávali už od čias generála a neskôr prvého prezidenta USA Georgea Washingtona, keď ako veliteľ kontinentálnych vojsk potreboval získať informácie o plánoch britskej armády. Jeho prvými tajnými agentmi boli ľudia, ktorých osobne poznal a dôveroval im.O 150 rokov neskôr, 7. decembra 1941, bol útok stíhačiek japonského cisárskeho námorníctva na námornú základňu Pearl Harbor na Havaji príčinou na vypovedanie vojny Japonsku a aktívne zapojenie sa USA do druhej svetovej vojny. Sled udalostí inicioval zároveň novú inštitucionalizáciu a koordináciu spravodajských aktivít.Prvým konkrétnym krokom zo strany 32. prezidenta USA Franklina Delano Roosevelta bolo v tejto súvislosti založenie Úradu pre koordináciu informácií (COI) 11. júla 1941. Prezident USA jeho vedením poveril newyorského právnika a vojnového hrdinu "Divokého Billa" Williama J. Donovana, ktorý si tým vyslúžil pomenovanie "Otec americkej inteligencie". Prvoradou úlohou COI bolo koordinovanie spravodajských informácií získaných pre prezidenta USA.Úspech britských spravodajských operácií počas druhej svetovej vojny viedol 13. júna 1942 prezidenta Roosevelta po vzore vyspelejšej britskej tajnej služby MI6 k transformácii COI na Úrad strategických služieb (OSS), ktorý mal ešte väčší mandát zbierať a analyzovať strategické, predovšetkým zahraničné informácie.Jeho vedúcou osobnosťou bol opäť William J. Donovan, ktorý do služby prijímal predovšetkým adeptov ovládajúcich cudzie jazyky, najmä však japončinu. OSS bola zo začiatku vojenskou špionážnou službou a až postupom času sa stala civilnou agentúrou.Po skončení druhej svetovej vojny bol 20. septembra 1945 príkazom č. 9621 - v tom čase už prezidenta Harryho Trumana - OSS spolu s mnohými ďalšími vojnovými agentúrami zrušený a jeho funkcie prenesené na štátne a vojnové oddelenia. Uvedený príkaz nadobudol právnu účinnosť 1. októbra 1945.Prijatím zákona o národnej bezpečnosti v roku 1947 sa významne zreorganizovali a zmodernizovali americké ozbrojené a bezpečnostné sily, zahraničná politika a aparát Spravodajskej komunity.V rámci nej je americká Ústredná spravodajská služba v súčasnosti zodpovedná za poskytovanie informácií týkajúcich sa národnej bezpečnosti USA, jej spravodajskej služby a špionáž, či získavanie a analyzovanie informácií o akýchkoľvek bezpečnostných hrozbách pre USA.