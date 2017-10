Od pondelka bude čiastočne uzavretý pravý pás diaľnice D2 pri Stupave

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto: TASR/AP Foto: Ilustračné foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) čiastočne uzavrie od pondelka 2. októbra pravý jazdný pás na diaľnici D2 pri Stupave v smere do Bratislavy.Dôvodom je podľa hovorkyne NDS Michaely Michalovej oprava diaľnice D2 v pravom jazdnom páse vo vonkajšom, teda pomalom jazdnom pruhu, a krajnice.priblížila Michalová. Obmedzenia pre motoristov tak budú od pondelka 2. októbra, ale ich presná hodina sa určí až v súčinnosti s príslušným dopravným inšpektorátom Policajného zboru podľa rannej intenzity dopravy.Potrvajú do nedele 8. októbra do približne 24.00 h.uviedla Michalová.