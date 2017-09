Od pondelka čiastočne uzatvoria rýchlostnú cestu R1 pri Novej Bani

Ilustračná snímka Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Bratislava 2. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) čiastočne uzatvorí rýchlostnú cestu R1 pri Novej Bani. A to od pondelka 4. septembra od 9.00 h do nedele 1. októbra do 18.00 h.Dôvodom je podľa hovorkyne diaľničnej spoločnosti Michaely Michalovej výmena asfaltového mostného záveru na moste nad Novobanským potokom.Motoristi by tak mali počítať s čiastočnou uzáverou rýchlostnej cesty R1 v pravom jazdnom páse v úseku križovatky Nová Baňa v 95,3 kilometri.priblížila Michalová. Doprava bude podľa jej slov v prvej etape vedená v ľavom jazdnom pruhu a v druhej etape v pravom a pripájacom jazdnom pruhu.